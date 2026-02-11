Tempo di maschere e coriandoli: trova il tuo Carnevale a Varese e nel Varesotto

Maschere, carri allegorici, coriandoli e sfilate: il Carnevale torna ad animare Varese e tutta la provincia con un calendario fitto di appuntamenti per grandi e piccoli. Dalle feste negli oratori alle parate nei centri storici, passando per gli eventi organizzati da associazioni e Comuni, ogni paese si prepara a colorare le piazze con musica e fantasia.

In Lombardia, però, il Carnevale non finisce per tutti nello stesso giorno. In molte zone si segue infatti il rito ambrosiano, che prolunga i festeggiamenti fino al sabato successivo al Mercoledì delle Ceneri, mentre nelle località di rito romano l’ultimo giorno è il Martedì grasso. Una differenza legata alla tradizione liturgica milanese che, di fatto, regala un fine settimana in più di sfilate e iniziative.

Ambrosiano o romano?

Quest’anno il Martedì Grasso cade il 17 febbraio, segnando la fine dei festeggiamenti del rito romano prima del Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio).

Per il rito mbrosiano i festeggiamenti si prolungano di quattro giorni. Il “Sabato Grasso” ambrosiano, culmine del carnevale, è il 21 febbraio.

Riportiamo di seguito le principali iniziative in programma. L’articolo è in aggiornamento: se volete segnalare l’iniziativa del vostro Comune inviate tutte le informazioni a redazione@varesenews.it

Le feste e le sfilate

ANGERA, RANCO E TAINO – L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio ad Angera, con un programma che coinvolgerà i giovani e le famiglie dei tre centri del basso Verbano in un pomeriggio di animazione all’aperto. Il punto di ritrovo è fissato alle 14.30 nel piazzale delle scuole di Angera. Da qui prenderà il via il corteo mascherato che attraverserà la città per dirigersi verso il pratone, l’area sul lungolago che farà da scenario alla seconda parte della manifestazione – Qui i dettagli del programma

ARCISATE – Appuntamento sabato 21 febbraio al Parco Lagozza per un’inedita edizione con sfilata al mattino: si parte alle 11 da via della Vittoria con i carri allegorici, seguiti a ruota dai gruppi a piedi e nel pomeriggio si fa festa – Qui tutte le informazioni

BESANO – Carnevale in edizione notturna Besano sabato 14 febbraio. Si parte alle 16 e si finisce con giochi e street food all’area feste – Qui il programma



BODIO LOMNAGO – Bodio Lomnago si prepara a vivere il Carnevale 2026 con un pomeriggio di festa dedicato a famiglie e bambini. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 14.30, prende il via il corteo mascherato che da Lomnago raggiunge Bodio, seguito da uno spettacolo circense e da attività al Parco dei Pioppi. – Qui il programma



BRUSIMPIANO – Si festeggia il Carnevale con una giornata pensata per grandi e piccoli, tra pranzo in compagnia, spettacoli e musica, L’appuntamento è per sabato 21 febbraio in Piazza del Lago, a partire dalle 12 – Qui tutte le informazioni

BUGUGGIATE – A Buguggiate il Carnevale 2026 si veste di ghiaccio e neve con “No Frost”, un’edizione interamente dedicata agli sport invernali, protagonisti anche sulla scena internazionale con le Olimpiadi di Milano Cortina. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio, con la tradizionale sfilata in maschera che animerà le vie del paese a partire dalle 14.30. – Qui il programma

CASTELLETTO TICINO – Sabato 14 febbraio alle 15.00 ritrovo in Piazza Fratelli Cervi davanti al Comune. A seguire sfilata dei bimbi in passerella davanti al Comune, con divertimento e intrattenimento per tutti – Il programma della giornata

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 15 febbraio le strade del paese si riempiono di colori e musica per «Castiglione in maschera». Il ritrovo per la sfilata è fissato per le 14.30 all’Oratorio. Dopo la sfilata festa e chicchiere per tutti – Qui tutte le informazioni

CUVIO E CUVEGLIO – L’appuntamento con il Carnevale Valcuviano è per sabato 14 febbraio. Si parte alle 14,00 dal Centro commerciale di Cuveglio e si arriva al parco di Cuviodove si farà festa tortelli, dolci, vino per concludere con polenta e luganega per tutti – Qui tutte le informazioni

GALLARATE – Gallcarnaval, l’appuntamento con il carnevale gallaratese animerà il centro città il 19 e 21 febbraio. I festeggiamenti prenderanno il via giovedì 19 febbraio e si concluderanno nella giornata di sabato 21 febbraio con feste e sfilata – Qui tutto il programma

GAVIRATE – Domenica 15 febbraio torna il Carnevale gaviratese, che anche quest’anno si presenta in una versione ridotta e pensata soprattutto per i più piccoli. L’appuntamento è in piazza Repubblica, dalle 14.30 alle 17.30 – Leggi qui per i dettagli

GOLASECCA – Sabato 21 febbraio la Pro Loco, con il patrocinio del Comune, organizza il Carnevale Golasecchese, la giornata di festa che mette al centro il divertimento dei più piccoli – Qui il programma

GORLA MINORE – Colori, maschere e fantasia tornano a riempire le strade di Gorla Minore sabato 21 febbraio. Il ritrovo è fissato per le 14 con partenza dalla ex Tripperia di via Matteotti 70 – Qui tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Sabato 14 febbraio il parco comunale di via Gian Pietro Porro ospiterà il Carnevale Indunese, un evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, tra giochi, spettacoli e musica dal vivo – Qui tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Laveno Mombello si prepara a celebrare l’edizione 2026 del Carnevale con tre giorni di eventi tra il 17 e il 21 febbraio. Tra le novità il ritorno della sfilata sotto le stelle e il confermato “Carnevale in Tour” – Qui tutte le informazioni

MALNATE – Domenica 15 febbraio la città ospiterà l’edizione 2026 del Carnevale, intitolato “Tra miti e leggende… a spasso sul monte Olimpo”, un evento per coinvolgere grandi e piccoli in un viaggio nell’antichità classica, tra gioco e tradizione. Il programma della giornata prenderà il via tra le 14:00 e le 14:30 in piazza San Martino – Qui il programma

MORNAGO – Sabato 21 febbraio, le strade di Mornago torneranno a riempirsi di colori e suoni per la sfilata più attesa dell’anno. La partenza è fissata per le ore 14:00 presso il parcheggio di via De Amicis – Qui tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Tre giornate di festa, colori e sport invernali per il Carnevale ambrosiano dei ragazzi. A Olgiate Olona il Carnevale torna con un ricco programma pensato per bambini, famiglie e gruppi mascherati, con tre appuntamenti il 15, 19 e 21 febbraio. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è il tema “Sport invernali, con o senza neve”, che accompagnerà carri e maschere lungo le vie del paese – Qui il programma dettagliato

SAMARATE – Domenica 15 febbraio è in programma la nuova edizione di “Mascherem Samara tücc insema”, la tradizionale sfilata organizzata dal Comitato del Carnevale. Il ritrovo è fissato per le 13.30 davanti alla chiesa di Verghera – Qui tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Il carnevale sestese 2026 avrà come tema le olimpiadi “Campioni del Divertimento”. Domenica 15 febbraio la sfilata, con ritrovo alle 13.40 in piazzale Dell’Acqua – Il programma

VARESE VALLE OLONA-SAN FERMO – Domenica 15 febbraio grande festa di carnevale con sfilata tra i quartieri di San Fermo e Valle Olona organizzata dalla Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati. Ritrovo alle 14,30 all’Oratorio di Valle Olona, in via Mori – Qui tutti i dettagli

VARESE – Una settimana di festa animerà la città, a partire da sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino. Nel pomeriggio del 14 partirà dalla stazione il corteo che raggiungerà Palazzo Estense, dove il sindaco consegnerà simbolicamente le chiavi della città al Re Bosino. Un momento che tradizionalmente inaugura la settimana di divertimento destinata a culminare sabato 21 febbraio con la tradizionale sfilata di carri e gruppi mascherati per le vie del centro, coronata dall’atteso discorso in dialetto del Re Bosino – Qui tutte le informazioni

VERGIATE – Il Carnevale 2026 arriva con un’esplosione di colori, musica e fantasia, coinvolgendo tutte le frazioni del Vergiate. Domenica 15 e sabato 21 febbraio si svolgono le tradizionali sfilate di carri allegorici per le vie di Vergiate, Corgeno, Cuirone, Cimbro e Sesona, con feste finali all’oratorio. Il tema di quest’anno sono videogiochi e ogni frazione interpreta a modo suo l’universo digitale – Qui tutti i dettagli