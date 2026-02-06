Tradate alla scoperta dei Gruppi d’Acquisto Solidale: una serata con Gasate a Villa Truffini

L’appuntamento è per venerdì 6 febbraio alle 21. Durante la serata si parlerà di consumo responsabile, attenzione all’origine dei prodotti e rapporto diretto con i produttori

A Tradate un’occasione per conoscere da vicino il mondo dei Gruppi d’Acquisto Solidale e le pratiche del consumo critico e consapevole. Questa sera, venerdì 6 febbraio, alle 21, a Villa Truffini è in programma un incontro informativo sui GAS, aperto alla cittadinanza. L’iniziativa è promossa dall’associazione Gasate con il patrocinio del Comune di Tradate.

L’appuntamento vuole offrire strumenti concreti per capire come funziona un Gruppo d’Acquisto Solidale e quali sono i benefici di una rete di consumatori che sceglie insieme cosa acquistare, privilegiando qualità, sostenibilità e filiere etiche.

Durante la serata si parlerà di consumo responsabile, attenzione all’origine dei prodotti e rapporto diretto con i produttori. Il principio alla base dei GAS è quello di unire le forze: non il singolo consumatore, ma una comunità che acquista in modo condiviso, consapevole e attento all’impatto sociale ed economico delle proprie scelte.

Ad aprire l’incontro sarà il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Franco Accordino. A seguire gli interventi di Riccardo Tettamanzi, referente dell’associazione Gasate, e di Matteo Lucchelli, vicepresidente della cooperativa Aequos, realtà di riferimento nel panorama dei gruppi d’acquisto del territorio.

Per tutta la durata dell’incontro è previsto un intrattenimento per bambini, a cura del gruppo Scout Tradate 1, per permettere anche alle famiglie di partecipare con maggiore facilità.

L’incontro rappresenta un momento di informazione e confronto per chi è già vicino al mondo dei GAS e per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a un modo diverso di fare la spesa, più attento alle persone e al territorio.