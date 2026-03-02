A Maccagno Sara Magnoli presenta “Papavero Rosso”: una storia d’amore che sfida il tempo

A Maccagno con Pino e Veddasca la letteratura si tinge di rosso e di memoria. Sabato 7 marzo, alle ore 16.45, il Punto d’Incontro ospiterà la scrittrice Sara Magnoli per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Papavero Rosso”. L’appuntamento si inserisce nella rassegna “Intrecci – Un libro nel cuore”, nata dalla collaborazione tra l’Associazione Amici del Liceo Sereni e la libreria Mondadori Cerutti & Pozzi di Luino, e cade significativamente alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna.

Due storie intrecciate tra passato e presente

Al centro del volume, edito da iDobloni per la collana “Amanti”, ci sono due percorsi esistenziali distanti nel tempo ma uniti da un legame profondo. Da un lato la vicenda di Lionello Gemelli che nel 1940, in partenza per il fronte, incrocia lo sguardo di Dina; dall’altro quella della sua pronipote Lea, una ghost writer che nel 2024 si ritrova a scavare tra i documenti di famiglia. La ricerca di Lea porterà alla luce verità inaspettate, trasformando il racconto in un viaggio interiore tra radici, segreti e sentimenti che sfidano i decenni.

Un romanzo già premiato

Il valore dell’opera è già stato riconosciuto a livello nazionale: “Papavero Rosso” si è infatti aggiudicato il primo premio nella sezione Narrativa Edita alla seconda edizione del Premio Internazionale d’Eccellenza DivinaMente Donna. La cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento si terrà a Roma il prossimo 12 marzo, rendendo l’incontro di Maccagno un’occasione speciale per festeggiare il successo dell’autrice sul territorio.

Riflessioni sulla figura femminile

L’evento non sarà solo un momento letterario, ma anche uno spazio di riflessione sociale. Grazie alla vicinanza con l’8 marzo, sarà presente un punto informativo dell’Associazione Donna SiCura, realtà impegnata nel contrasto alla violenza di genere. «Vogliamo che questa presentazione – spiegano gli organizzatori – sia anche un modo per onorare la Giornata della Donna attraverso storie di coraggio e resilienza che emergono dalle pagine di Sara Magnoli».

Anticipazioni e firmacopie

Per i lettori più affezionati, il pomeriggio riserverà anche una sorpresa: la scrittrice offrirà un’anteprima del suo prossimo lavoro, la riedizione ampliata del giallo “Se il freddo fa rumore”, in uscita proprio l’8 marzo con Bacchilega Editore. Al termine della presentazione, l’autrice rimarrà a disposizione del pubblico per il consueto firmacopie. L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutta la cittadinanza.