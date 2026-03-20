Al Miv di Varese l’anteprima di “Cena di classe” con Francesco Mandelli e il cast

Presenti il regista Francesco Mandelli e parte del cast, tra cui Roberto Lipari, Giulia Vecchio, Nicola Nocella, Annandrea Vitrano e Francesco Russo

Serata speciale al Multisala Impero di Varese: martedì 25 marzo alle ore 20 è in programma l’anteprima del film “Cena di classe”, alla presenza del regista Francesco Mandelli e di parte del cast, tra cui Roberto Lipari, Giulia Vecchio, Nicola Nocella, Annandrea Vitrano e Francesco Russo.

I biglietti sono disponibili sul sito del Miv

Il film, che uscirà nelle sale dal 26 marzo, è una commedia corale dal tono agrodolce che racconta una generazione attraverso una notte fuori controllo, tra nostalgia, eccessi e verità rimaste a lungo nascoste.

La storia prende il via con un gruppo di ex compagni di liceo che si ritrova dopo diciassette anni per il funerale di un amico. Quella che dovrebbe essere una semplice rimpatriata si trasforma rapidamente in qualcosa di molto diverso: complice l’alcol e un vecchio video riemerso dal passato, i protagonisti si ritrovano nella loro vecchia scuola, dando il via a una notte che sfugge completamente di mano.

Tra situazioni grottesche, confessioni e momenti di regressione, il gruppo si troverà costretto a fare i conti con ciò che è stato e con ciò che è diventato. Il risveglio sarà altrettanto surreale: nessun ricordo della notte precedente, una scuola devastata e una bara scomparsa.

Ispirato all’omonima canzone “Cena di classe” dei Pinguini Tattici Nucleari, il film si propone come uno sguardo diretto e senza filtri sulla generazione dei Millennials, alle prese con aspettative disattese, precarietà e difficoltà nel diventare adulti.

La regia di Francesco Mandelli punta su un equilibrio tra comicità e riflessione, mescolando momenti esilaranti a passaggi più intimi. Al centro del racconto ci sono temi universali come l’amicizia, il bisogno di appartenenza e il confronto tra sogni giovanili e realtà. Nel cast, tra gli altri, Andrea Pisani, Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e la voce di Mara Maionchi.