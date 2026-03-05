Anche Saronno nel movimento nazionale “10, 100, 1000 piazze di Donne per la Pace”

La Rete “4 Passi di Pace” di Saronno ha ufficialmente aderito al movimento nazionale “10, 100, 1000 piazze di Donne per la Pace”. L’iniziativa, che sta coinvolgendo numerose città in tutta Italia, ha l’obiettivo di promuovere una cultura del disarmo e della nonviolenza attraverso gesti concreti e simbolici. Il primo appuntamento pubblico a Saronno è fissato per sabato 7 marzo in piazza Libertà.

Tessere un futuro di pace

Il progetto prevede diverse iniziative locali che avranno luogo in contemporanea in tutte le città che stanno aderendo al progetto, fino ad arrivare ad una manifestazione nazionale il prossimo giugno.

Prima del 28 marzo a ciascuna persona o Associazione aderente, è richiesto di fare opera di sensibilizzazione “al femminile”, invitando più donne possibile per la realizzazione di un arazzo o una rete o un tappeto o una grande bandiera per testimoniare la volontà di pace e l’opposizione ad un sistema di potere che vuole convincerci della necessità della guerra.

«La guerra non è inevitabile, è una scelta politica che riduce la nostra umanità – dicono le promotrici del progetto nazionale – Siamo addolorate per la sofferenza delle popolazioni civili, per la strage di bambini e bambine, di donne e uomini inermi, per i giovani mandati a morire per la sete di dominio dei potenti e per far arricchire costruttori e trafficanti di armi. Siamo profondamente preoccupate per il presente che stiamo attraversando e per il futuro che stiamo consegnando o peggio, non consegneremo a figli e nipoti. Per testimoniare tutto questo la Rete promotrice invita ad utilizzare l’esperienza storica femminile di attenzione e cura delle relazioni umane e l’uso del tessere, cucire, rammendare che richiedono pazienza e competenza utili per la bellezza e per la vita che contrastano il demolire, lo strappare, il distruggere che sta dilagando nel mondo».

La piazza di Saronno

Sabato 7 marzo dalle 10 alle 18, le attiviste saronnesi saranno presenti nel cuore della città con un gazebo informativo e operativo. Non si tratterà solo di un punto di ascolto, ma di un vero e proprio laboratorio a cielo aperto: l’invito è rivolto a tutte le persone che desiderano portare avanti i lavori già iniziati o iniziare nuove creazioni collettive. Saranno messi a disposizione fogli con le specifiche tecniche e guide per collaborare alla realizzazione di manufatti che simboleggiano l’impegno civile.

Alla base dell’adesione della rete saronnese c’è un documento programmatico significativo, la «Carta dell’impegno per un mondo disarmato». Questo testo, nato dal confronto tra donne impegnate attivamente nei percorsi di pacificazione, punta a «tessere la pace e custodire il futuro». La filosofia del progetto valorizza il fare comune e la presenza nelle piazze come strumento di sensibilizzazione contro i conflitti e per la tutela delle generazioni a venire.

Verso gli eventi nazionali di fine marzo

L’appuntamento del 7 marzo rappresenta solo la prima tappa di un percorso più lungo. L’adesione alla rete nazionale prevede infatti una serie di iniziative locali coordinate che culmineranno nella giornata del 28 marzo. In quella data, Saronno si muoverà in contemporanea con tutte le altre città aderenti al progetto, portando avanti una mobilitazione diffusa che punta a dare voce a chi chiede alternative concrete alle politiche di armamento.