“Le Madri Costituenti”: a Gavirate una mostra per gli 80 anni del voto alle donne

Gavirate celebra l’ottantesimo anniversario della Repubblica e del diritto al voto per le donne con un’iniziativa dedicata alla memoria storica e civile del Paese. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare di via De Ambrosis 11, verrà inaugurata la mostra «Le Madri Costituenti», un percorso espositivo che rende omaggio alle 21 donne che presero parte all’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946.

L’esposizione, promossa dalla sezione ANPI di Gavirate-Besozzo con il patrocinio della Città di Gavirate, intende riportare l’attenzione su un momento cruciale della storia italiana. Il 10 marzo 1946 segnò infatti l’approvazione del decreto che permise alle cittadine italiane non solo di votare, ma anche di essere elette. Le “Madri Costituenti” furono capaci di superare le barriere ideologiche del tempo per collaborare alla stesura dei principi fondamentali della Costituzione, lasciando un’impronta indelebile su temi quali la parità di genere, la tutela del lavoro e della famiglia.

L’evento di apertura vedrà l’intervento di Angela Lischetti, che approfondirà il ruolo e l’importanza di queste figure femminili nel panorama politico del dopoguerra. La mostra si propone di raccontare come il contributo di queste 21 donne sia stato determinante per definire l’identità democratica dell’Italia, garantendo diritti che oggi sono alla base della convivenza civile.

Il percorso espositivo si articola in due sedi distinte per permettere una fruizione più ampia: una parte sarà allestita all’interno della Sala Consiliare, mentre l’altra sarà ospitata presso Casa Maggioni, in piazza Matteotti. Questa scelta logistica permette di coinvolgere diversi punti nevralgici del centro cittadino, rendendo l’omaggio alle Costituenti un evento diffuso e partecipato.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 22 marzo con ingresso libero. Gli orari di visita previsti sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30; il sabato e la domenica la mostra sarà invece accessibile sia al mattino, dalle 10:00 alle 12:30, sia al pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00.