Birra e caldarroste per salutare settembre

L’ultimo fine settimana di settembre arriva la castagna e tante iniziative che celebrano i sapori dell’autunno. Il tempo sarà ancora bello, soleggiato e con giornate miti. Mettete il giacchino e uscite. Ecco i nostri consigli del fine settimana – IL METEO

PULIAMO IL MONDO

Sacchi, ramazza e amore per l’ambiente: torna “Puliamo il mondo”. Tanti appuntamenti anche in provincia di Varese per l’edizione 2018 dell’iniziativa di Legambiente – TUTTI GLI EVENTI IN PROVINCIA

SAGRE E FESTE

Cittiglio – Prima di tutto la birra, come è ovvio che sia per un evento che richiama apertamente la celebre Oktoberfest di Monaco di Baviera. Poi, appaiati, il buon cibo e la musica, settore quest’ultimo su cui l’edizione 2018 dell’OktoberStì ha fatto una sorta di “investimento”. La kermesse birraiola organizzata dalla Pro Loco di Cittiglio, giunta quest’anno alla 14a edizione, sarà infatti articolata su sei serate e due settimane: da giovedì 27 a sabato 29 settembre e da giovedì 4 a sabato 6 ottobre – Tutto il programma

Luvinate – Domenica 30 settembre appuntamento con la tradizionale Castagnata al Poggio di Luvinate, località Zambella. Dalle 14 si potranno mangiare le caldarroste ma anche salamino e patatine, bibite, torte casalinghe e succo di mela. L’evento è organizzato dall’Associazione Amici del Campo dei Fiori. – Tutto il programma

Cuvio – Tradizionale castagnata Alpina per domenica ma anche tanti eventi per i più piccoli e non solo. In particolare, l’inizio della festa è previsto per le ore 10 con l’apertura del mercatino riservato esclusivamente ai bambini dai 6 ai 13 anni, che potranno esporre, scambiare, barattare, i loro libri, figurine, giochi. A loro verrà i offerto il “Maxi panino alla nutella” di 2 metri di lunghezza – Tutto il programma

Vizzola Ticino – Un maxirisotto contro la crisi: nell’ambito del progetto Revolutionary Road #oltrelacrisi, finanziato da Fondazione Cariplo, domenica 30 settembre è stata organizzata a Vizzola Ticino, presso l’area feste di via Locatelli, una grande risottata in collaborazione con la Pro Loco di Gallarate, che per l’occasione ha messo a disposizione i propri volontari e soprattutto la pentola per realizzare oltre 200 piatti di risotto con la luganiga. Come arrivare a Vizzola Ticino? Grazie alla collaborazione con le associazioni FIAB di Gallarate e Cardano, una bici carovana si ritroverà alle 10:00 in Piazza Libertà a Gallarate, e alle 10:30 partirà alla volta di Piazza Mazzini a Cardano al Campo, da dove ripartirà alle 11 per raggiungere l’area feste di Vizzola immersa nel verde. – Tutto il programma

Cavaria con Premezzo – Sfilata e asado, per un sabato fuori dal Comune. Particolare lo scenario della manifestazione, nata dalla collaborazione tra la locale Pro Loco e gli Istituti Scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani che vedrà una sfilata di moda, stand gastronomico attivo e musica e balli – Tutto il programma

Gallarate – Dopo la birra di fine estate e lo street food, ora a Gallarate è l’aspro odor dei vini a salutare l’arrivo dell’autunno: è il BrindiAmo Wine Village, il festival del vino al Broletto. Appuntamento da venerdì 28 settembre a domenica 30. Le più famose cantine provenienti da tutta Italia si uniscono nello storico Palazzo Broletto nel cuore di Gallarate per regalarci un’esperienza a 360 gradi indimenticabile – Tutto il programma

Castellanza – Terza edizione per la Sagra dello gnocco fritto, salumi, formaggi e buon vino “Spizzichi e Bocconi”, la fortunata manifestazione organizzata dal Gruppo Giovani Castellanzesi con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Il tutto accompagnato da musica con dj set, karaoke e e live music. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Dopo il grande successo della prima esperienza, la cupola della Brunella torna ad aprirsi, questa volta per una intera giornata, grazie alla collaborazione tra la parrocchia e il bar che da quel posto prende il nome: il bar La Cupola di piazza Giovanni XXIII. L’invito è a salire, dalle 12 alle 18 di domenica 30 settembre – Tutto il programma

Varese – Domenica 30 settembre, dalle 10 alle 19.00, tutte le piazze del centro si trasformeranno in una grandissima ludoteca all’aperto. Torna, infatti, “Un sorriso per il Ponte” che per un giorno trasforma Varese nella città dei bambini – Tutto il programma

Varese – Da molto tempo ormai settembre è per Varese il mese delle orchidee e anche quest’anno torna in Agricola la rassegna più importante per tutti gli appassionati del settore: l’appuntamento è per venerdì 28 con una nuova edizione di Varese Orchidea, la Mostra Internazionale di Orchidologia che andrà avanti fino a domenica. Per l’occasione l’Agricola resterà aperta con orario continuato – Tutto il programma

Varese – Ci sarà anche Don Gino Rigoldi, “l’educatore di strada” e a lungo cappellano del Beccaria, all’evento che si terrà il 28 e 29 settembre a Biumo inferiore: per sfatare stereotipi e luoghi comuni su emarginazione e immigrazione. Ma il programma è molto più ampio e vede anche il rapper Mirko Kiave, Matteo Sanna, Modou Gueye e tanti altri. – Tutto il programma

Besnate – L’amministrazione comunale di Besnate ha organizzato un incontro che avàa come tema il testamento biologico al quale parteciperà Marco Cappato. L’appuntamento è previsto per domenica 30 settembre, ore 16, nella Sala Consiliare del Comune di Besnate – Tutto il programma

Arcisate – Musica, buon cibo e solidarietà. Sono questi gli ingredienti di “Cuore in musica”, la festa di fine estate che sabato 29 settembre animerà il Parco Lagozza di Arcisate. La serata, organizzata da Andos Varese con la collaborazione del gruppo Alpini di Arcisate e il patrocinio del Comune, sarà l’occasione per presentare “Ottobre in rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno – Tutto il programma

Besano – Sulle orme degli scienziati lungo il Monte San Giorgio. Venerdì 28 e sabato 29 settembre, l’Università dell’Insubria ripropone l’escursione geo-pantologica svolta 140 anni fa – Tutto il programma

Somma Lombardo – Inizia venerdì 28 settembre, con Daria Bignardi e si conclude domenica con Michela Murgia il festival letterario “SI Scrittrici Insieme” creato per offrire un palco alla creatività e all’intelligenza delle donne, a Somma Lombardo. Nomi di primo piano della letteratura nazionale ma anche ospiti internazionali, come il premio pulitzer Jhumpa Lahiri. Appuntamento nel cortile d’onore del Castello Visconti di San Vito e alla biblioteca comunale di via Marconi – Tutto il programma

Gallarate – L’Associazione “Vivere Crenna” invita all’evento “Poesia e musica in villa Delfina”. Appuntamento domenica 30 settembre alle ore 17.00 in villa Delfina, in via Donatello 9/a, a Crenna di Gallarate – Tutto il programma

BAMBINI

Castellanza – Lo spettacolo “Colori” per il debutto di Leggereinsieme. Lettura animata sabato 29 settembre in biblioteca, alle ore 10 e alle 11, per bambini dai 18 a 36 mesi – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Busto Arsizio – Sabato 29 e domenica 30 settembre le sale del Museo del Tessile ospiteranno la seconda edizione della Fiera del Vinile e del Vintage di Busto Arsizio. Coinvolti decine di espositori per un evento in grado di soddisfare ogni palato – Tutto il programma

Busto Arsizio – Entra nel vivo la programmazione della stagione del Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Per questo weekend nei locali di via Galvani è in programma la prima parte del festival Controculturae e un concerto più documentario di Bob Corn. – Tutto il programma

Castellanza – Sabato 29 settembre 2018 alle ore 21 all’Auditorium di Maccagno, amministrazione comunale e Pro Loco organizzano una serata dedicata alla musica jazz e non solo, suonata e cantata con il gruppo Claudio Borroni 7 – Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 29 settembre, alle 21 in Sala Bergamaschi, prende il via la quarta edizione della Rassegna di musica classica con cinque concerti gratuiti – Leggi