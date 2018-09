Cibo, feste e passeggiate, un weekend per salutare l’estate

Passo passo ci avviciniamo all’autunno, ma nel fine settimana non mancheranno giornate calde e piacevoli, nonostante il cielo non sempre limpido.

METEO – Le previsioni per sabato e domenica

EVENTI

Varese – Ultimo fine settimana per la 41esima edizione della Fiera Città di Varese, in svolgimento alla Schiranna. Molti incontri interessanti in programma nello spazio Cultura e nell’area Spettacoli > Leggi

Varese – All’Aero Club Adele Orsi sabato 15 e domenica 16 settembre andrà in scena FlyDonna, l’evento per le tante donne che hanno un ruolo nel mondo dell’aeronautica, per passione o per lavoro > I dettagli

Varese – Si apre la Settimana europea della mobilità e Fiab Varese Ciclocittà organizza domenica 16 settembre una bella pedalata tra Valceresio e Mendrisiotto, anche per testare le potenzialità dell’accoppiata tra bici e treno > Leggi

Varese – Domenica 16 settembre per l’anniversario dei 40 anni di fondazione della Cagiva, grande sfilata di moto > Il programma

Varese – A partire da domenica 16 settembre la Biblioteca civica torna ad animarsi con le iniziative, adatte a tutte le età e con entrata gratuita, della rassegna #INBIBLIOTECA > Leggi

Busto Arsizio – Tutto è pronto: il bar rifornito, le sedie sistemate, la sala concerti allestita. Venerdì 14 settembre riapre il Circolo Gagarin e per la realtà di via Galvani le novità sono tante > Leggi qui

Barasso – Arte e creatività protagonisti sabato 15 e domenica settembre al B-Art 2018 negli spazi di Officine creative in via Rossi 39 a Barasso. Oltre 50 artigiani e artisti, due giorni per scoprire il dietro le quinte della migliore produzione locale. Vendita diretta, mostre, spettacoli, laboratori e visita agli atelier, negli spazi affascinanti della ex Pipe Rossi definita nel 1927 «il più organizzato, il più attrezzato, il più grande stabilimento del mondo»> Il programma

Casalzuigno – Un pomeriggio interamente dedicato alla rosa quello di domenica 16 settembre a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno. > Leggi

Castellanza – Nelle domeniche 16 e 23 settembre Castellanza apre le porte di Villa Brambilla, l’attuale sede del Municipio della città, all’interno della prestigiosa manifestazione “Ville aperte in Brianza” > I dettagli

Gallarate – Il circolo Arci Cuac di Gallarate compie un anno e festeggia con tre giorni di musica, approfondimento, socialità da venerdì 14 a domenica 16 settembre > Leggi qui

Ispra – Domenica 16 settembre alle 16 alla Passeggiata dell’amore, posa delle piastrelle delle opere vincenti dell’edizione 2018 della rassegna letteraria “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino”. Presenti anche le auto d’epoca del Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo > Il programma

Porto Ceresio – Sabato 15 settembre, attorno alle 10.30, sul lungolago sfilata ed esposizione di auto d’epoca dello storico marchio britannico Morgan > Leggi

Sesto Calende – Venerdì 14 settembre alle 21, nel cortile della Biblioteca comunale di Sesto Calende, spettacolo di immagini e musica a cura di quattro importanti fotoclub della provincia con la partecipazione del gruppo “Quei de la ringhiera” > Leggi qui

FESTE E SAGRE

Busto Arsizio – Da regno del volley a quello del cibo e della musica. Il PalaYamamay per un weekend cambierà grazie al Festival Mediterraneo che da venerdì 14 a domenica 16 settembre animerà il palazzetto dello sport grazie all’associazione Calabro Lombarda > Qui il programma

Brinzio – Nel weekend del 15-16 settembre torna la Sagra del Fungo, con le sue proposte gastronomiche ma anche i banchetti dove acquistare funghi freschi e secchi e articoli d’artigianato, visite guidate e musica dal vivo > Leggi

Malnate – Da venerdì 14 settembre a lunedì 1 ottobre, la Pro Loco di Malnate presenta la nona edizione della rassegna enogastronomica perBacco!! che animerà la Piazza delle Tessitrici a Malnate. Gastronomia, tanta musica, cultura e solidarietà > Il programma e i menù

MUSICA

Varese – Il Coro da Camera di Varese festeggia il decimo anniversario con un concerto che si terrà domenica 16 settembre alle 17 nella Chiesa di S. Antonio Abate in piazza della Motta > Leggi

Besnate – Sabato 15 settembre alle 20.30 il coro Jesus Love and Blue Sky si esibisce in un bel concerto gospel all’aperto. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Chiesa Parrocchiale > Leggi qui

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 15 settembre il Cai Luino, propone alle ore 21 presso la palestra di roccia del Cinzanino un concerto corale nelle luci della sera > Leggi

INCONTRI

Busto Arsizio – Venerdì 14 settembre alle 18 alla Libreria Ubik di Busto Arsizio, Andrea Vitali presenterà il suo ultimo libro “Gli ultimi passi del sindacone” > Leggi qui

Cardano al Campo – Sabato 15 settembre alle 21 in Sala consiliare gli studenti della Scuola secondaria di 1° grado “A.T.Maroni” di Varese presenteranno il lavoro che hanno svolto sul libro “Desideria” di Elisa Castiglioni > Leggi

Cassano Magnago – Tornano gli “Eventi Natura” organizzati dalle associazioni che si occupano della valorizzazione dell’Oasi Boza. Dopo gli appuntamenti di giugno, dedicati alle lucciole e alla biodiversità del Costarica, venerdì 14 settembre alle 20.30 si ricomincia parlando di pipistrelli > I dettagli

Maccagno con Pino e Veddasca – Venerdì 14 settembre alle 21 all’auditorium di Maccagno, la scrittrice Annalina Molteni presenta il suo libro “Romanza senza parole”, un toccante racconto della sua esperienza con la malattia della mamma, affetta dal morbo di Alzheimer. Insieme all’autrice interverranno il neuropsichiatra Orlando Deldon e il pianista Adalberto Riva > Leggi di più

BAMBINI

Varese – Sabato 15, 22, 29 settembre e sabato 13 ottobre, porte aperte alla scuola di inglese per bambini Pingu’s English di via Cavour 12 a Varese. Giochi, laboratori e sorprese > Leggi

Gallarate – Domenica 15 settembre la scuola di inglese per bambini e ragazzi John Peter Sloan di Gallarate organizza un open day con lezioni di prova gratuite Leggi il programma qui

MOSTRE

Varese – Sabato 15 settembre lo spazio Sub Strato si colorerà con quadri di Babs Lecoq, artista varesina che per la prima volta espone i suoi lavori in una mostra personale > La presentazione

Besano – Sabato 15 settembre si inaugura in Sala consiliare la mostra del Museo storico della Guardia di Finanza di Roma > Leggi

Gazzada Schianno – La Chiesa Santi Cosma e Damiano accoglie da venerdì 14 settembre le opere di Michela De Carli nell’esposizione organizzata dalla Pro Loco di Gazzada Schianno e dalla Parrocchia > La presentazione della mostra

Gemonio – Il Museo Bodini di Gemonio ospita da sabato 15 settembre la mostra del fotografo Roberto Molinari, nell’ambito del progetto “Obiettivo soggettivo” a cura di Debora Ferrari e Luca Traini > Leggi

TEATRO

Taino – Venerdì 14 settembre nel Cortile Bielli nella Frazione Cheglio andrà in scena uno spettacolo ispirato alla storia della famiglia di ebrei nascosti e protetti dall’intero paese. Si inizia alle 198 con un aperitivo e ebraico e alle 21 si potrà assistere allo spettacolo “Una corte di Giusti – Ada e le stelle” > Leggi la presentazione

SPORT

Varese – Sabato 15 settembre allo stadio Franco Ossola si gioca il “Torneo delle Nazioni”, gara di calcio a 7 aperta ai rappresentanti delle varie nazionalità presenti a Varese > Leggi

Porto Ceresio – Domenica 16 settembre Porto Ceresio accoglierà la prima edizione dello Sprint vvVincent di Triathlon. Il campione Daniel Fontana testimonial dell’evento > Il programma

Legnano – Nella serata di venerdì 14 settembre si corre la “Legnano night run”, con partenza e arrivo in viale Toselli > Leggi

FUORI PROVINCIA

Chiuro (So) – Prosegue fino al 16 settembre la 35ª edizione de “Il Grappolo d’Oro di Chiuro”, qualificato appuntamento con i migliori vini della Valtellina organizzato dlla Pro Loco di Chiuro. Frammenti di storia, incontri col gusto, momenti di cultura, spettacolo, musica e canto corale fanno da sfondo al vero re della festa: il grande vino valtellinese > Leggi il programma

Milano – Apertura straordinaria domenica 16 settembre di Palazzo Lombardia e Pirellone, dove ammirare la mostra “Potere ai piccoli” realizzata con oltre 600 mila mattoncini Lego. Ingresso libero > Informazioni e orari della visita