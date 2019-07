Panzerotti, penne nere e le canzoni dei Queen

Un fine settimana ricco di eventi quello in programma dal 12 al 14 giugno in tutta la provincia.

METEO

Il tempo sarà prevalentemente bello con possibilità di rovesci, soprattutto nella giornata di domenica. Nel dettaglio, le previsioni del Centro Geofisico Prealpino: sabato giornata in gran parte soleggiata ma non è escluso qualche annuvolamento e un isolato piovasco all’alba. In seguito asciutto e a tratti ventilato da nord. Domenica In parte soleggiato ma con nuvolosità irregolare che potrebbe portare localmente qualche debole rovescio di passaggio nella seconda metà della giornata.

SAGRE E FESTE

Casciago – La Festa di Sant’Eusebio continua. Iniziata sabato 6 luglio continua nel suggestivo scenario casciaghese anche sabato 13 e sabato 20 luglio quando ci sarà la possibilità di cenare insieme. In particolare, sabato 13 è anche il giorno giusto per ritirare le coccarde che coloreranno Casciago in vista della festa patronale: si possono ritirare sul piazzale della chiesa dalle 9 alle 12 (il comitato organizzatori le esporrà nelle vie principali del paese con l’aiuto dei volontari, per le altre vie l’esposizione è a discrezione delle singole famiglie). Sabato 20 luglio invece, il menù prevede hamburger e patatine, all’americana. – Tutto il programma

Brebbia – Sabato 13 e domenica 14 luglio, il Gruppo di Brebbia dell’associazione nazionale Alpini, sezione di Varese, festeggia il novantesimo anniversario dalla fondazione. Aperto lo stand gastronomico – Tutto il programma

Cunardo – Torna da questa sera, mercoledì e fino al 21 luglio torna a Cunardo il Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo folkloristico “I Tencitt” che quest’anno festeggiano i quarant’anni di fondazione. Sarà quindi un’edizione speciale che ci regalerà due settimane di danze, musiche, colori, tradizioni e amicizia, trasformando nuovamente Cunardo nell’ombelico del mondo – Tutto il programma

Gemonio – Serata interamente dedicata ai sapori e alle tradizioni della Russia, quella in calendario venerdì 12 luglio al parco delle feste di via Curti a Gemonio, grazie all’organizzazione della Pro Loco del paese. Il programma prevede un doppio appuntamento: a partire dalle ore 19,30 ci sarà una cena etnica con specialità della cucina russa, mentre alle 21 circa, sul palco dell’area feste, prenderà il via uno spettacolo di danze e canti della tradizione cosacca – Tutto il programma

Laveno Mombello – Torna, a partire venerdì 12 luglio e continuerà anche sabato sera 13 luglio, la tradizionale e seguitissima festa della buona gastronomia e musica, per la zona del medio Verbano. Si tratta della 23° edizione “Festival del Panzerok” che si svolge presso il Parco degli Alpini a Mombello. La sera sono previsti concerti.

Lavena Ponte Tresa – Sale l’attesa per lo spettacolo di fuochi d’artificio di sabato 13 luglio a Lavena Ponte Tresa, culmine della Festa italo-svizzera che ogni anno unisce le due Ponte Tresa di qua e di là dal confine. Il secondo fine settimana della festa non offre solo il suggestivo spettacolo piro-musicale. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Musica, sport e teatro per un lungo weekend in riva al lago. Da venerdì 12 a domenica 14 tanti appuntamenti: dal festival “Vasi comunicanti” a “Note sul Ceresio”, ma anche arte, fotografia e canottaggio – Tutto il programma

Vedano Olona – Ritorna la “Notte Bianca degli Artisti“, l’attesissimo appuntamento estivo di Vedano Olona: sabato 13 luglio dalle 19 alle 24 le principali vie del paese (l’intero centro fino a spingersi alla zona dei parchi Spech e Fara Forni-e ripiegare poi su via I° maggio, all’altezza dell’uscita di via Sciesa) verranno chiuse al traffico, per dare spazio ai negozi aperti con musica dal vivo, aree food & beverage, luci, shopping e spettacolo. – Tutto il programma

Gallarate – A Gallarate è tutto pronto per la più caratteristica festa dell’anno nel centro della città: la festa della Madonna del Carmelo, detta anche “della Contrada del brodo”. Proprio la tradizione della distribuzione del brodo caldo è l’elemento più curioso e caratteristico della festa, momento culminante di una festa che tocca la parte più popolare del vecchio borgo, ancora molto abitata. – Tutto il programma

Fagnano Olona – Torna la grande festa della Protezione Civile di Fagnano Olona. Una tre giorni di musica, buona cucina, divertimento per tutti. Organizza l’associazione di promozione sociale 4ProVic, con il patrocinio del Comune di Fagnano. Da venerdì a domenica – Tutto il programma

CINEMA ALL’APERTO

Varese – Sabato 13 luglio, in occasione dell’anniversario del leggendario concerto Live Aid del 1985, l’associazione Filmstudio’90 ha organizzato ai Giardini Estensi di Varese una proiezione del film campione d’incassi Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, con protagonista il premio Oscar Rami Malek nei panni di Freddie Mercury, indimenticabile frontman dei Queen, in versione Sing Alone. Domenica sera invece, si terrà la proiezione del film “Bentornato Presidente!”. – Tutto il programma

Abbiate Guazzone – Per la prima volta in oltre trent’anni di carriera, il cinema all’aperto di Esterno Notte arriva in piazza ad Abbiate Guazzone per proporre a grandi e piccini un film d’animazione adatto a tutta la famiglia: “Rex, un cucciolo a palazzo”, di Ben Stassenore, che sarà proiettato sabato 13 luglio alle 21.30 in piazza S.S. Pietro e Paolo. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sub Strato, lo spazio di Via Robbioni, presenta “Walk the Line – scarpe che nemmeno metto”, la prima shoes & art exhibition in Italia. Una collezione di oltre 30 ricercatissime sneakers di quattro giovani collezionisti varesini, Nicolò Della Valle, Lorenzo Buosi, Luca S., Simone Fanelli, che sarà accompagnata, nel fine settimana di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio, da un esclusivo set di 20 illustrazioni originali, realizzate da un variegato collettivo di grafici ed illustratori. – Tutto il programma

Varese – Un programma prezioso, ricco di appuntamenti con la passione per il Liberty, si terrà al Battistero di Velate a Varese dall’ 11 luglio al 10 agosto. In scena, con il patrocinio del Comune di Varese, l’esposizione di arredi e pezzi originali di stile Art Nouveau provenienti da collezioni private, coniugate con occasioni di approfondimento su musica, oggetti d’arte, tecnica Tiffany, in auge un centinaio di anni fa. – Tutto il programma

Campo dei FIori, Varese – “La Luna, 50 anni dopo”, incontro per sabato sera alle 21 all’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” del Campo dei Fiori. Speciale serata in occasione dei 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna Prenotazione obbligatoria – biglietto d’ingresso: 10 euro. Info: www.astrogeo.va.it – 0332 235491.

Casalzuigno – Sabato 13 luglio 2019 andrà in scena a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), un originale viaggio culinario dedicato a fiori, frutti e ortaggi coltivati un tempo in questa villa di delizia a due passi dal Lago Maggiore. L’occasione sarà la manifestazione “La storia in cucina” che, dalle ore 19, offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere la Villa del FAI – dimora di campagna nel Cinquecento e fastosa residenza estiva nel Settecento che racconta la storia della famiglia Della Porta, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana – grazie a una speciale visita guidata che avrà come focus i frutti della terra. – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Il weekend del 13-14 luglio vedrà in primo piano un evento d’eccezione: per gentile concessione di Cave Bonomi S.r.l. che ha ne ha operato la messa in sicurezza e col patrocinio di Terra Insubre, l’antico castello d’origine longobarda di Cuasso al Monte aprirà per la prima volta al pubblico per due giorni d’intrattenimento e cultura. – Tutto il programma

Fagnano Olona – Sabato 13 luglio 2019, dalle ore 10 alle ore 18, si svolgerà “LibRiusiamoli”, il primo mercatino dei libri scolastici usati, al Castello Visconteo fagnanese. L’assessorato alla Cultura, Sport ed Eventi del Comune di Fagnano Olona metterà a disposizione degli spazi che potranno essere utilizzati per vendere, scambiare o acquistare libri usati delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. – Tutto il programma

ESCURSIONI, CAMMINATE, GITE FUORI PORTA

Luino – Il Cai di Luino sabato 13 e domenica 14 luglio partecipa ai festeggiamenti della Società Alpinistica Ticinese di Mendrisio in occasione del suo 80° di fondazione e propone un fine settimana alla Capanna Leit (2260 metri) in Val Leventina. – Tutto il programma

Viggiù – Nuova iniziativa dell’Associazione Amo – Amici del Monte Orsa alla scoperta, con spunti sempre diversi, delle bellezze e delle curiosità del comprensorio del Monte San Giorgio, patrimonio Unesco. Sabato 13 luglio la passeggiata a tema si intitola “E la luna bussò”, un omaggio al 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna. – Tutto il programma

Gallarate – Il Parco del Ticino svela i suoi segreti con una passeggiata guidata, adatta a tutta la famiglia, alla scoperta dei segreti degli animali del bosco. “Mondo animale” è infatti il titolo dell’iniziativa promossa dalla guida Elisa Scancarello per sabato 13 luglio a partire dalle ore 17 dal Centro Parco di Cascina Monte Diviso (ingresso da via Brennero 40, a Gallarate). – Tutto il programma

Bielmonte – Domenica 14 luglio torna il Bielmonte Outdoor Festival, tra gli eventi clou dell’estate all’Oasi Zegna. Una domenica di grande festa e attività all’aria aperta per famiglie e sportivi, con un’attenzione particolare alle attività Bike e trekking per tutte le età. Bielmonte (cuore dell’Oasi Zegna) si trasforma in un Activity Village, 5.000 mq di parterre erboso con uno splendido panorama sulla Pianura Padana con un ricco programma di attività fra sport, intrattenimento, relax e benessere, coordinate da istruttori, guide naturalistiche e personale esperto. L’accesso è gratuito, così come gran parte delle attività in programma. – Tutto il programma

FESTIVAL E MUSICA

Varese – Venerdì sera “Via Donizetti è musica” con Dj Gabry C. e Andreino Rmx, dalle ore 18.00 alle ore 23.30

via Donizetti. Evento organizzato dal Comitato Via Donizetti in collaborazione con Associazione InVarese – Distretto Urbano del Commercio.

Albizzate – Musica e birra ma niente plastica. Il prossimo weekend ad Albizzate si fa festa con Owl Night Fest, il festival musicale erede del più noto Albizzate Valley Festival. E proprio da dove partì la storia della kermesse albizzatese il 12-13-14 luglio muoverà i passi il nuovo appuntamento organizzato dai giovani dell’associazione Mega. L’area della festa torna ad essere lo spazio dell’ex istituto San Luigi in centro paese, dietro alla sede del Comune di Albizzate. Venerdì 12 luglio, serata inaugurale, suoneranno i Plankton Dada Wave e Il Danno (Dani delle Porno Riviste). Sabato 13 luglio sarà Gipsy Night con cartomante, giocolieri e la musica balcanica dei Babbutzi Orkestar e il dj set di Boom Boom Sound. Mentre domenica sarà la volta di /Handlogic, vincitori del contest musica da bere 2019. – Tutto il programma

Varese – Sabato sera alternativi all’Isolino Virginia per l’estate 2019. È arrivato il Sunset Festival, giunto alla sua terza edizione. Natura ed arte: una magica unione. Cinque appuntamenti di musica, che vogliono innanzitutto valorizzare il territorio, portando sul palco grandi talenti. Un’offerta artistica di grande livello tra giugno e settembre: la grande apertura è stata a fine giugno con la Celtic Harp Orchestra. – Tutto il programma

Varese – Domenica 14 luglio dalle 19:30 al Tennis Bar di Villa Toeplitz a Varese, ci sarà una serata all’insegna della musica jazz. Alex Bioli al sax, Thomas Rosenfeld al piano e Livio Nasi al double bass suoneranno dal vivo fino alle 23:00. – Tutto il programma

Besozzo – Sabato 13 luglio al parco pubblico di Via Milano Besozzo, dalle ore 15 alle ore 24, si terrà la seconda edizione di VDC Music Festival. Un festival della durata di una sola giornata che unisce la passione per la musica elettronica e la voglia di un gruppo di ragazzi di mettersi in gioco e creare eventi emozionanti ed originali. L’attenzione alla scenografia del palco, i vari stand e i molti artisti locali sono di particolare rilievo durante tutta la giornata. Sul palco ci saranno 11 artisti diversi da tutta la provincia di Varese, come Torq, French, Davide Conti, Matt Franc, Bozz e molti altri. – Tutto il programma

Leggiuno – Un omaggio a Fabrizio De André sulla spiaggia di Arolo. Venerdì 12 luglio, alle 21.15, l’attrice Marina De Juli con tre musicisti rende omaggio alla musica e alla poesia del grande Faber. Ingresso libero – Tutto il programma

Sesto Calende – I successi di Woodstock risuonano all’alba: il concerto del Gruppo Caronte è in programma al Parco Europa, sabato 13 luglio, alle 5 del mattino – Tutto il programma

Gallarate – Ultimo appuntamento della stagione con Maga Estate, la manifestazione che nei weekend di giugno e luglio ha visto l’area esterna del museo trasformarsi in un palcoscenico per accogliere un ciclo di concerti jazz a ingresso gratuito, oltre a una serie di iniziative culturali e artistiche. Sabato 13 luglio, alle ore 21.00, il Maga rinnova la collaborazione con il comune di Gallarate, Assessorato alla Cultura, e con la rassegna JAZZaltro, ingresso € 10.00. – Tutto il programma

Jerago Con Orago – Domenica 14 luglio, nel cortile di Villa Cova a Jerago (via Indipendenza) il Corpo Musicale Santa Cecilia di Jerago Aps vi invita al tradizionale Concerto d’Estate, con inizio alle ore 21, con la direzione del Maestro Silvano Scaltritti e la partecipazione di Cristina Trotta, che con la sua voce incanterà tutti i presenti. – Tutto il programma

Luino – Il Blue Planet Harp Ensemble, sotto la direzione di Inge Frimout – Hei è unico in Olanda e si esibirà a Luino, sul lungolago domenica prossima, 14 luglio alle 21. Il gruppo è composto da giovani talentuosi allievi di età compresa tra 6 e 21 anni. – Tutto il programma

Induno Olona – Grande serata di spettacolo sabato 13 luglio al campo sportivo di via Andreoli a Induno Olona. Dalle 19 va in scena “Moviemania”, uno spettacolo-tributo alle più belle colonne sonore della storia del cinema, con musica eseguita dal vivo e la proiezione di spezzoni di film indimenticabili. – Tutto il programma

Castellanza – JazzAltro, il palinsesto artistico culturale che ormai da un decennio anima sempre più realtà culturali dell’altomilanese con proposte musicali innovative, volge lo sguardo al mondo della beatbox con un evento d’eccezione che si declinerà in due appuntamenti: un live contest e un concerto con artisti di fama internazionale. Venerdì 12 luglio a partire dalle 18 nei giardini di viale Rimembranze di fianco al palazzo comunale si terrà un contest di beatbox / freestyle / rap & jazz in cui i giovani artisti potranno cimentarsi in ritmi esplosivi e sincopati. – Tutto il programma

SPORT

Varese – Corse al galoppo nel sabato sera delle “Bettole”: sei le gare in programma a partire dalle 20,35 con il clou previsto verso le 23, il “Premio Pinuccio Molteni”. – Tutto il programma

Ispra – Anche per quest’estate, il comitato AssoNicK85 organizzerà nelle serate del 12, 13 e 14 luglio (in caso di maltempo tutto rinviato al weekend successivo) la terza edizione del Basket Fun Festival presso il campo da basket di Piazzale Olimpia a Ispra (VA). L’evento riunirà amanti del basket e della buona musica, sarà infatti organizzato un torneo serale 3vs3 e un minitorneo per i più piccoli, con musica live e la cucina di AssoNicK85 a fare da cornice nei 3 giorni di festa. – Tutto il programma

MOSTRE

Varese – Apre domenica 14 luglio al Castello di Masnago la mostra “Dai Macchiaioli allo Spazialismo_collezionando a Varese” nata dalla catalogazione di due anni con collezioni private varesine da parte dei curatori. Le opere esposte rappresentano un periodo tra XIX e XX secolo e tra queste il trait d’union è l’evoluzione della materia ‘luce’ nelle opere pittoriche e il gusto borghese per la piccola scultura a cavallo fra Otto e Novecento – Tutto il programma

Porto Ceresio – Nuove opere in arrivo sul lungolago di Porto Ceresio, ormai diventato una bella galleria d’arte a cielo aperto. Sabato 13 e domenica 14 luglio sul lungolago Vanni, all’altezza del parco giochi Villa delle Rose, saranno realizzati i cinque murales che hanno vinto la quinta edizione del concorso “Mur-Arte al lago 2019”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Porto Ceresio in collaborazione con la Biblioteca comunale. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Cinquanta immagini per raccontare la Città eterna sulle rive del Ceresio in una location inusuale. La mostra fotografica “The insider – Roma vista con gli occhi della passione“, curata dal portoceresino Carlo Maccini con gli scatti di Mauro Trabalza (chef e nipote della famosa Sora Lella), sarà inaugurata sabato 13 luglio alle 18 nella Stazione di Porto Ceresio, dove resterà esposta – negli spazi interni ed esterni – fino al 30 agosto. – Tutto il programma