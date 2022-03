Torna il Luna Park a Varese, dal 26 marzo al 1° maggio

Dopo i due anni di stop per la Pandemia, torna il Luna Park a Varese al Lido della Schiranna.

Settantatré attrazioni accompagnate da numerosi chioschi di ristoro provvisti di tutti i tipi di leccornie.

Quest’anno, oltre alle tradizionali realtà che da sempre accompagnano la storia del Luna Park di Varese, come il Labirinto di Ghiaccio, il Treno Fantasma o l’Autoscontro, ci saranno due grosse novità: il Top Spinner, una montagna russa per famiglie, composta da navicelle da quattro posti ciascuna, che una volta in funzione, iniziano a girare sia sulla rotaia principale che sulla navicella stessa creando un effetto vorticoso, la seconda si chiama Big Bamboo, un percorso a ostacoli sull’acqua, sempre per famiglie.

Per evitare disagi da parte di malintenzionati, il luna park avrà personale addetto alla sicurezza che controllerà pomeriggio e sera che i cittadini che vengono a divertirsi.

Il foglio delle offerte relative alle attrazioni del Luna Park di Varese si può scaricare da questa pagina del sito Lunaparkitaly.com.

Il Luna Park resterà nell’area della Schiranna fino al primo Maggio.