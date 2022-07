Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 15, 16 e 17 luglio

Dopo due anni di sospensione è tutto pronto a Capolago per la tradizionale Festa degli Alpini. A Gallarate si beve il brodo caldo: torna la “Cuntrada dal broeud”. I Giardini Estensi di Varese si colorano delle note del Varese Gospel & Soul Festival e poi tutti con il naso all’insù al Parco Pineta per ammirare le stelle.

EVENTI SPONSORIZZATI

GERMIGNAGA – Dal 15 al 17 luglio torna la Festa Unità del Lago organizzata dalla Pro Loco. Tre giorni di buon cibo e voglia di ritrovarsi a parlare di politica e di divertirsi un po’. Tutte le informazioni

SANGIANO – Sabato 16 luglio una serata di “Paella e Sangria” …e non solo. Tutte le informazioni

VARESE – Per l’estate 2022, il Palace Grand Hotel ha in serbo un fitto programma di eventi. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

DOMODOSSOLA – A Domobianca365 un weekend all’insegna della musica e di auto d’epoca. Gli eventi che coloreranno il fine settimana del 16 e 17 Luglio nella località ossolana vanno dalla musica ai motori. Tutte le informazioni

EVENTI

SAMARATE – Per sabato 16 luglio è in programma l’ultima delle quattro notti bianche a Samarate, questa volta nel quartiere popolare di Verghera. Qui tutte le informazioni – Tutte le informazioni

CASTANO PRIMO – Un venerdì sera speciale con la “Castano in Rosa 2022”. Sfilate di moda, intrattenimenti musicali e artisti di strada nel centro cittadino per l’iniziativa dedicata al mondo femminile – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Torna la Notte Bianca di Castellanza col Gruppo Giovani Castellanzesi. A partire dalle 18 di sabato esibizioni di ballo e attività sportive, musica dal vivo, dj set, sfilata di moda e molto altro – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno torna il mercatino del collezionismo in piazza del Mercato. Per gli appassionati di collezionismo torna il 17 luglio in Piazza del Mercato il mercatino del collezionismo e degli oggetti antichi organizzato dalla Pro Loco – Tutte le informazioni

TRADATE – Esploriamo il sistema solare: un viaggio per piccoli astronauti a Tradate. Ospitato dall’Ecoplanetario del Parco Pineta l’evento di domenica 17 luglio alle 15 è proposto da AstroNatura ai bambini tra 6 e 10 anni – Tutte le informazioni

ORIGGIO – Il 16 luglio la notte bianca ad Origgio. La manifestazione prevede intrattenimento musicale e street food per le vie del paese, negozi aperti, panini e salamelle alla baita degli alpini – Tutte le informazioni

LEGNANO – Legnano si riaccende con la Notte Bianca, il programma degli eventi tra musica, esibizioni e street food. Ci saranno eventi di ogni tipo durante la “Notte Bianca” di Legnano che si terrà venerdì 15 luglio. Diversi punti del centro cittadino, da piazza Don Sturzo a via Corridoni, dalle 19.30 di sera – Tutte le informazioni

CHE FARE A GALLARATE E DINTORNI – Cosa fare nel weekend nella zona di Gallarate, Malpensa e Ticino dal 15 al 17 luglio. Feste senegalesi, musica, tradizionali popolari come il brodo caldo bevuto a Gallarate: ecco tutte le iniziative del weekend tra Gallarate, Malpensa e Ticino – Tutte le informazioni

CHE FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni: gli eventi del 15, 16 e 17 luglio. Gli eventi nel Saronnese del terzo fine settimana di luglio. Tra concerti, notti bianche e festival della birra, ecco le principali iniziative a Saronno e dintorni – Tutte le informazioni

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Concerti, dj e passeggiate: cosa fare nel weekend del 15, 16 e 17 luglio sul Lago Maggiore. Tanti gli appuntamenti in programma anche per questo fine settimana d’estate lungo le rive del Verbano – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – La Festa del Gruppo Alpini di Capolago dal 15 al 24 luglio. Dieci giorni di buon cibo e convivialità, a pranzo e a cena, garantiti dal Gruppo Alpini di Capolago e dai volontari della Banda G. Verdi – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Casoncelli e fritto misto per la festa “Prolocottata” di Albizzate. abato 16 luglio, all’area feste del Comune di Albizzate di piazza IV Novembre, andrà in scena la “Prolocottata”: un appuntamento porterà in tavola due specialità: i casoncelli e il fritto misto – Tutte le informazioni

AZZATE – Quattro giorni in compagnia con la Festa Alpina di Azzate. Da giovedì 14 a domenica 17 luglio l’evento organizzato dal Gruppo Alpini di Azzate – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – A Cuveglio un fine settimana dedicato a sua maestà la polenta. Una tre giorni organizzata dalla proloco per mangiare e ballare in un luogo fresco e accessibile a tutti, la Baita Santa Maria – Tutte le informazioni

CANTELLO – A Cantello torna la festa Argentina. Sabato 16 luglio un immancabile appuntamento estivo per gli amanti della carne e non solo – Tutte le informazioni

MORAZZONE – A Morazzone torna la “festa della terza di Luglio”. La manifestazione coinvolge il borgo dall’11 luglio al 17, tra eventi culturali, sportivi, ludici – per grandi e piccini – e culinari, senza dimenticare le bancarelle degli hobbisti, auto e moto storiche che coloreranno le vie del centro la domenica – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Sette giorni di festa patronale a Maddalena di Somma Lombardo. Una settimana di festa tra musica, street food, spiritualità e film sotto le stelle per il santo patrono dell’oratorio di Maddalena – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate si beve il brodo caldo: torna la “Cuntrada dal broeud” di metà luglio, in programma da mercoledì 13 a domenica 17. Una tradizione riscoperta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, a cui la Pro Loco e molti gallaratesi sono rimasti fedeli: cinque giorni di festa per Gallarate – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Il prossimo evento di “Tra Sacro e Sacro Monte va in città” è Giorno Zero. Sabato 16 luglio l’appuntamento è ad Avigno con uno spettacolo che racconta la Resistenza in un modo nuovo – Tutte le informazioni

VARESE – “Anche io non sono mia”, tra Sacro e Sacro Monte va in città. Una passeggiata per sguardi attenti, orecchie vigili, passi cauti, e voce sola nella storia di due beate: le prime suore romite del Sacro Monte di Varese – Tutte le informazioni

ANGERA – Cinema sotto le stelle, concerti e passeggiate: ad Angera inizia la stagione dei festival. Il primo appuntamento è venerdì 15 luglio con il primo appuntamento al pratone e in riva al lago di Esterno Notte – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Yoga, poesia e natura in uno spettacolo di Teatro delle Selve a Cassano Valcuvia. Si tratta di una camminata immersiva esperienziale, per pochi spettatori, guidata da Anna Olivero, attrice e insegnante di meditazione e Raja yoga, in scena con l’attore e poeta Franco Acquaviva – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – GAVIRATE – A Laveno Mombello il folk dei Trenincorsa, a Gavirate l’omaggio a Nanni Svampa. Doppio appuntamento per il fine settimana con i festival organizzati da Francesco Pellicini – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Villa Calcaterra di Busto Arsizio si proietta “La brava moglie”. La rassegna cinematografica estiva propone, sabato 16 luglio, il film di Martin Provost. La proiezione ospitata nel giardino – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – È il fine settimana del Varese Gospel & Soul Festival. Per tutto il weekend appuntamenti con 5 cori gospel e 11 Band Soul provenienti dall’Italia e dall’estero – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il cortile del Comune di Busto Arsizio si trasforma in una piccola Woodstock. Venerdì sera il gruppo “Judy in the Case” proporrà il concerto “Peace, Love & Music da Woodstock alla West Coast” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Alberto Patrucco Trio al Maga. Si conclude la rassegna musicale promossa da HIC – Hub Istituti Culturali di Gallarate nell’arena esterna del Museo – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – AGA – “Interpretando suoni e luoghi” tra musei e sentieri con due concerti. Appuntamento al Museo Parisi Valle per venerdì 15 luglio, alle ore 21 con l’Ensemble Accademia, mentre sabato 16 luglio ci si sposta nella frazione di Aga con il Quintetto Ottoni Mousikè – Tutte le informazioni

ORINO – Il grande jazz sotto l’antico tiglio di Orino. Appuntamento musicale previsto per venerdì in uno dei luoghi più suggestivi della Valcuvia – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – La musica di Il Cairo a Laveno Mombello per Alborelle Music Festival. Appuntamento il 16 luglio in un un giardino segreto sul Lago Maggiore che verrà rivelato a 48 ore dall’evento – Tutte le informazioni

VARESE – Musica live e tanto divertimento a Montonate: arriva la Monto Summer Fest 2022. Due serate di divertimento e musica tra le Irish Vibes e gli anni ’90 – Tutte le informazioni

FERNO – Ferno capitale del jazz: quattro giorni di musica, storia e cultura del genere afroamericano. Un viaggio nel mondo del jazz tra storia, musica e cultura, in programma da giovedì 14 a domenica 17 luglio – Tutte le informazioni

BESOZZO – Al parco di Besozzo arrivano i dj per la serata “Liberamente music”. Venerdì 15 luglio dalle ore 20 alle 24 appuntamento in Piazza 1°Maggio una serata di musica e divertimento dedicata ai ragazzi che vedrà alternarsi sul palco: dj Deiv, Man, Dos e Selmi, voice Pisa. E gli appuntamenti continuano – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Fino al 25 settembre il Museo ospita due esposizioni dedicate alle immagini in movimento e gli artisti protagonisti del progetto archivi del contemporaneo – Tutte le informazioni

VARESE – Dietro le quinte di un capolavoro: la collezione Marcobi svela il Guttuso segreto. La mostra al Castello di Masnago presenta l’archivio di Nino Marcobi con foto e testi inediti realizzati nello studio di Velate dell’artista – Tutte le informazioni

VARESE – Gli scatti d’arte delle opere della collezione Panza in mostra nelle scuderie di Villa Panza a Varese. La mostra “Giorgio Colombo. Fotografie dalla Collezione Panza 1975-1992” dal 13 aprile fino al 25 settembre sarà negli spazi delle scuderie di Villa e Collezione Panza a Varese – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Prorogata al Chiostro di Voltorre la mostra “… Oltre l’indifferenza”. L’esposizione realizzata dal Progetto Rughe in occasione della manifestazione per la sensibilizzazione sulla malattia dell’Alzheimer chiuderà il 17 luglio – Tutte le informazioni

LIBRI

BODIO LOMNAGO – Tornano a Bodio Lomnago gli incontri con gli “Amici di Filippo”. Primo appuntamento della serie venerdì 15 luglio alla biblioteca comunale. Sarà presentato il libro “I Sentieri del Ben-Essere” – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – A Gornate Olona la presentazione del libro di Silvio Foini. Lo scrittore presenta il suo ultimo romanzo accompagnato dall’editore Pietro Macchione – Tutte le informazioni

SPORT

ISPRA – Torna il Basket fun festival a Ispra. La quarta edizione dell’iniziativa organizzata da AssoNick85 è in programma nelle sere del 15, 16 e 17 luglio – Tutte le informazioni

IPPICA – Galoppo all’Ippodromo di Varese con il “Premio Terzaghi” in primo piano. La terza corsa riservata ai puledri è il clou della riunione di sabato 16 con inizio alle 19,40. In programma anche il premio dedicato a Mirko Marcialis – Tutte le informazioni