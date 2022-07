A Laveno Mombello il folk dei Trenincorsa, a Gavirate l’omaggio a Nanni Svampa

Doppio appuntamento in provincia di Varese il prossimo week end (15 – 18 luglio) con i festival diretti dall’attore luinese Francesco Pellicini. Si comincerà a Laveno Mombello, in Piazza Caduti del Lavoro, venerdì 15 luglio ad ore 21.30 con una delle date più attese del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri 2022: a salire sul palcoscenico della suggestiva Piazza, dopo una lunga pausa di inattività, lo storico gruppo luinese de I Trenincorsa, per anni protagonista di importanti successi musicali al fianco, tra gli altri, del noto Davide Van De Sfross. Un concerto fortemente voluto dall’assessorato alla Vultura del comune di Laveno Mombello. In caso di pioggia il concerto verrà rinviato a data da destinarsi. L’ingresso sarà gratuito. Info e contatti comune di Laveno Mombello.

La domenica 17 luglio, ad ore 21.00, per il festival dei laghi Lombardi, a salire sul palcoscenico del Chiostro di Voltorre di Gavirate, sarà invece lo stesso Francesco Pellicini con il sentito omaggio di teatro canzone al maestro Nanni Svampa. “Ciao Nanni” è il titolo dello spettacolo che si avvale altresì dei musicisti Paolo Pellicini (alla chitarra) e Fazio Armellini alla fisarmonica. Si rinnova pertanto la collaborazione con il comune di Gavirate nel festival dei laghi dopo il successo dello scorso anno con “Cera una volta la tempesta”.

“Ciao Nanni”, dice Pellicini, è un sentito omaggio alla figura di un artista a cui devo molto: se oggi faccio questa professione lo devo infatti a Nanni Svampa che ha saputo leggere nelle mie doti quando ero ragazzo. Un percorso intimo attraverso le canzoni popolari, quelle tratte dal repertorio del grande Georges Brassens, e poi ancora il cabaret, le canzoni della “Mala” e i mitici Gufi. Lo spettacolo, gratuito, in caso di maltempo, si terrà presso l’Auditorium di Gavirate. Info e contatti comune di Gavirate.

Il festival, oltre ai comuni di Gavirate e Laveno Mombello, è sostenuto da Camera di Commercio di Varese, Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Cariplo. www.festivalcomicita.it. e www.festivaldeilaghi.com.