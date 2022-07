Casoncelli e fritto misto per la festa “Prolocottata” di Albizzate

abato 16 luglio, all’area feste del Comune di Albizzate di piazza IV Novembre, andrà in scena la “Prolocottata”: un appuntamento porterà in tavola due specialità: i casoncelli e il fritto misto

Non si tratta della tradizionale “Risottata albizzatese”, l’evento che per molti anni è stato il clou dell’estate mangereccia di Albizzate, ma promette altrettanto bene. Sabato 16 luglio, all’area feste del Comune di Albizzate di piazza IV Novembre, andrà in scena la “Prolocottata”: un appuntamento porterà in tavola due specialità: i casoncelli e il fritto misto.

L’area feste sarà aperta dalle 19 e a fare da contorno all’offerta culinaria ci saranno i gonfiabili per i bambini e la musica. Ad organizzare la Prolocottata è la regia della Pro Loco di Albizzate.