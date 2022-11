Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 25, 26 e 27 novembre

Si accendono le lucine di Natale in diverse città della provincia inaugurando le iniziative che ci avvicinano al 25 dicembre tra mercatini, laboratori creativi e concerti.

Venerdì tanti gli eventi promossi in occasione della Giornata contro la violenza sulla donna. Storie vissute, incontri e testimonianze. A Varese apre la mostra alla Fondazione Marcello Morandini con le opere Ritter Museum mentre la Galleria Punto sull’Arte presenta “Alchemica”, la mostra personale di Annalù. Il Premio Chiara porta a Varese Donato Carrisi con il suo nuovo romanzo “La casa delle Luci”. Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, firma del Corriere della Sera, è autore di romanzi bestseller famosi a livello internazionale.

IL METEO DEL FINE SETTIMANA – Meteo stabile per tutto il fine settimana. Nuvolosità in aumento da lunedì. Il promontorio anticiclonico esteso dall’Atlantico all’Europa Occidentale manterrà condizioni di stabilità atmosferica per l’ultimo fine settimana di novembre, con giornate prevalentemente soleggiate e ventilate – Leggi le previsioni

BODIO LOMNAGO – Una serata con cena a buffet, menù a cura di Marco Chef e musica dal vivo. Durante la serata sarà possibile partecipare alla visita guidata di Villa Bossi e della liuteria. Il ricavato andrà a supporto del progetto della “terapia sospesa”. Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Continuano i Winter Events di Raf Bistrot. Sabato 26 gnocco fritto e salumi, polenta e brasato e una bottiglia di vino ogni due persone. Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Domenica 27 novembre, al centro ERT arriva Babbo Natale per una giornata interamente dedicata ai bambini. Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate è di nuovo tempo di shopping con il mercato degli Ambulanti del Lago Maggiore. Non mancheranno gonfiabili per i bimbi, pista per quad, pista da ghiaccio, trucca bimbi, i pompieri che si esibiranno coinvolgendo i bambini, polentata e accensione dell’albero di Natale. Tutte le informazioni

VARESE – Ogni weekend, al Palace Grand Hotel Varese, vi aspetta un menù speciale dedicato a uno degli ingredienti tipici della stagione fredda. Il terzo appuntamento è con Vegetariano-gourmet e Valdobbiadene docg. Tutte le informazioni

VARESE – Nell’ambito del progetto “Un Natale da Ricordare” torna il tradizionale Mercatino di Natale di Varese. Tutte le informazioni

ARSAGO SEPRIO – Come nasce un dinosauro? Un pomeriggio di gioco e studio ad Arsago Seprio. Sabato 26 novembre alle ore 15 si apre il grande libro della Paleontologia – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Al circolo Quarto Stato la presentazione di “Fighters”, dieci vite da ring – Tutte le informazioni

LUINO – Con Alfa a pulire il Lago Maggiore, appuntamento a Luino. “L’Acqua SiAmo noi” lancia una mattinata ecologica: ritrovo sabato 26 novembre al Porto Nuovo, in via Dante Alighieri. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

VARESE – “Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza” alla Sala Montanari di Varese. Venerdì 25 novembre Cinzia Spanò porta in scena una storia vera: il caso delle baby prostitute dei Parioli e della sentenza che ne scaturì dal processo. Incontro valido per i crediti formativi dell’Ordine degli avvocati – Tutte le informazioni

VARESE – Adolescenti e giovani: sfide, rischi e opportunità a fronte dei recenti cambiamenti. Conferenza promossa da Totem con il docente dell’Università di Verona Agostino Portera in programma venerdì 25 novembre alle ore 20.30 nello Spazio Grotta di Masnago – Tutte le informazioni

TRADATE – Un fine settimana per festeggiare la chiesa di Abbiate. Sabato sera il concerto con i cori Santa Cecilia e Sant’Anna, mentre domenica pomeriggio incontro “Con il naso all’insù” per conoscere i lavori effettuati direttamente dai professionisti – Tutte le informazioni

RICORRENZE – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative in provincia di Varese. Tanti gli eventi in programma in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Comuni, associazioni e scuole propongono con diversi linguaggi una riflessione su questo tema sempre drammaticamente attuale – Tutte le informazioni

VARESE – Per la Giornata contro la violenza sulle donne a Varese tre appuntamenti raccontano la Pace. L’Associazione Sharazade Cultura Spettacolo senza frontiere e Un’Altra Storia Varese organizzano “Donne per la Pace” per parlare del ruolo delle donne nelle sfide globali – Tutte le informazioni

FERNO – La violenza sulle donne è antichissima, la cooperativa di Ferno lo racconta in musica. Il titolo della serata, “Note stuprate”, è molto forte: indica il percorso particolare che viene raccontato – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Giornata contro la violenza sulle donne: a Leggiuno una panchina rossa e la proiezione di “Judith & Holofernes”. Due i momenti organizzati dall’amministrazione comunale per venerdì 25 e sabato 26 novembre – Tutte le informazioni

VARESE – “E non vissero felici e contenti”: a Varese il monologo di Betty Colombo contro la violenza di genere. Il testo affronta il tema lasciando una speranza: « Il riscatto è possibile». La serata promossa dal GLP, gruppo di lavoro per la salute mentale, coordinato dallo psichiatra Isidoro Cioffi – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Nella giornata contro la violenza, a Vedano Olona racconti di donne che hanno cambiato il mondo. Sabato 26 novembre alle 17 nella Sala consiliare di Villa Aliverti è in programma un incontro con letture dell’attrice Michela Prando e commento musicale di Lele Pesci. In conclusione l’Amministrazione comunale offrirà un aperitivo a tutti i presenti – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Salvarsi da una vita di violenze, un film in biblioteca a Caronno Varesino. Verrà proiettato questa sera alle 21 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Tante le iniziative dei comuni della valle Olona per la Giornata contro la violenza sulle donne, che si concluderanno sabato 26 novembre con una fiaccolata che riunirà i sette comuni – Tutte le informazioni

BESNATE – A Besnate in scena “La sonata a Kreutzer” contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo è a cura della compagnia teatrale CampariPadoan, con la regia di Laura Zaninetti – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – “La vita negata di Camille Claudel”, a Viggiù una serata contro al violenza di genere tra arte e teatro. Sabato 26 novembre uno spettacolo teatrale nello spazio dei Musei civici viggiutesi racconta la vita dell’artista francese e del suo drammatico rapporto con lo scultore Rodin – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Violenza sulle donne, la mostra “Scarpe rosse” a Castiglione Olona. A Palazzo Branda Castiglioni una mostra ricca di significato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese si addobba l’albero e sabato si accende il Natale in città. Nel weekend si accendono le luci e partono le attività dei mercatini di Natale in piazza Montegrappa. Dall’8 dicembre lo spettacolo ai Giardini Estensi – Tutte le informazioni

VARESE – Le casette in legno, la renna luminosa e l’ufficio di Babbo Natale: a Varese inaugura il mercatino-villaggio natalizio. L’apertura mercatino è fissata per venerdì 25 novembre alle ore 16, ma l’inaugurazione vera e propria sarà sabato 26 novembre ore 17.30 con l’accensione dell’albero e il Coro Gospel – Tutte le informazioni

VARESE – Visite guidate con Archeologistics per ammirare le “Straordinarie Natività”. Alla fine di novembre partirà “Straordinarie Natività”, una serie di proposte con tour guidati di Archeologistics per riscoprire affreschi e sculture dedicate alla Natività in tutta la provincia. Un modo ricco di emozione per arrivare al Natale – Tutte le informazioni

CUNARDO – A Cunardo laboratori creativi per decorare l’albero di Natale del paese. La Pro loco di Cunardo apre le iniziative legate al Natale con laboratori creativi che si terranno nei due fine settimana del 26 e 27 novembre e del 3 e 4 dicembre. Giovedì 8 dicembre un momento di festa organizzato dalla Pro loco per l’accensione dell’albero – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Negli eventi di Natale di Busto Arsizio c’è tutto: luci, musica, arte, bambini e mercatini. Sabato l’inaugurazione degli eventi con l’accensione dell’albero e delle luci in centro. Tantissimi gli eventi organizzati dall’amministrazione insieme a commercianti e associazioni – Tutte le informazioni

VALGANNA – Il Natale in Valganna inizia con il mercatino a Ghirla. Domenica 27 novembre dalle 10 alle 18 bancarelle di Natale in piazza ma anche tante occasioni di gioco e divertimento per i bambini – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa è tutto pronto per un Natale luccicante. Sabato 26 novembre l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Sangiorgio e l’accensione delle luminarie, mentre domenica 11 dicembre è in programma il mercatino di Natale nelle vie del centro – Tutte le informazioni

CLIVIO – Festa di Natale al Palazzo Reale di Clivio con bancarelle e giochi per tutti i bambini. Sabato 26 e domenica 27 novembre l’associazione Ivantus e il Comune propongono due giorni di festa nella suggestiva cornice di Palazzo Reale – Tutte le informazioni

BARASSO – A Barasso è tempo di mercatini di Natale: domenica 27 novembre la XXIV edizione. Appuntamento domenica 27 novembre in piazza San Martino e via Parietti con l’evento organizzato dalla Pro Loco di Barasso – Tutte le informazioni

CAIRATE – La magia del Natale solidale al Monastero di Cairate. Domenica 27 novembre nel giardino del monastero di Cairate avrà luogo la seconda edizione del Mercatino di Natale, a favore dei progetti di Medici con l’Africa Cuamm Varese – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Broletto di Gallarate arriva il Villaggio di Natale. Domenica 27 novembre, per l’intera giornata, tante iniziative promosse da Croce Rossa, Pro Loco e Alpini, tra musica, vin brulè e hobbisti – Tutte le informazioni

TUTTI GLI EVENTI A VARESE CITTA’ – Da venerdì 25 a domenica 27 novembre 2022 tante iniziative tra arte, musica ed eventi dedicati al Natale – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Gli eventi del 25, 26 e 27 novembre. Tra l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio a Rovellasca, spettacoli, letture e conferenze – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 25, 26 e 27 novembre sul Lago Maggiore. Aria di Natale con le prime luci che si accendono nelle città ma anche arte e tanti appuntamenti dedicati alla solidarietà. Gli eventi in programma sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Tra le vie di Busto Arsizio con Enrico Dell’Acqua, pioniere dell’export del “Made in Italy”. Rappresentazione teatrale itinerante tra i luoghi legati al grande capitano d’industria che portò il tessile bustocco nel mondo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Rinviato lo spettacolo “La cena dei cretini” con Max Pisu e Nino Formicola. Nicola Formicola a causa del Covid, costretto a chiedere un rinvio dello spettacolo previsto per venerdì 25 novembre – Tutte le informazioni

VARESE – I cassetti non parlano: spettacolo in scena a Spazio Yak sabato 26 novembre alle 21. Nato da alcune esperienze in Rsa, lo spettacolo è un viaggio tra i ricordi e demenze in cui l’anima dei malati fluisce leggera, vivace e sincera – Tutte le informazioni

VARESE – Non solo cioccolato: la collezione d’arte della Ritter per la prima volta in Italia alla Fondazione Morandini, La famosa azienda produttrice delle tavolette rigorosamente quadrate, presenta al Museo varesino una selezione della collezione permanete del Ritter Museum di Stoccarda – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Galleria Punto Sull’Arte l’artista Annalù con “Alchemica”. Dopo aver esposto nelle metropoli di tutto il mondo, Annalù torna a Varese alla Galleria PUNTO SULL’ARTE per la sua nuova e attesissima mostra personale. Vernissage sabato 26 novembre dalle 17-20 – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Magi in mostra, la mostra dei presepi al Museo della Colleggiata. L’esposizione da sabato 26 novembre alla Nuova Scolastica (ingresso libero) e fino a domenica 29 gennaio 2023 – Tutte le informazioni

TAINO – “Collisioni”: alla pinacoteca di Taino la mostra di Francesca Volponi e Enrico Berrini. Sabato 26 novembre l’inaugurazione della mostra che unisce i dipinti astratti e meditativi in olio ai personaggi disegnati con la china – Tutte le informazioni

VARESE – Il Premio Chiara porta Donato Carrisi a Varese con il suo nuovo romanzo “La casa delle Luci”. Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, firma del Corriere della Sera, Donato Carrisi è autore di romanzi bestseller famosi a livello internazionale – Tutte le informazioni

LIBRI – Mario Visco racconta Francesco III, la storia e il futuro di Varese. Il romanzo “Francesco III e la leggenda del Braccialetto di Bosso” edito da Macchione sarà presentato sabato 26 novembre all’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese – Tutte le informazioni

LIBRI – Per tutti i giorni della tua vita: il libro di Elena Premoli è un inno alla vita. Pubblicato a settembre 2022 da Piemme, il romanzo della giovane scrittrice lavenese è una storia di lotta e determinazione liberamente ispirata al caso di Alfie Evans – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – “Autunno in rosa”: gli incontri con le scrittrici in biblioteca a Cassano Magnago. Tre incontri e tre storie diverse, dalla prima scrittrice Christine de Pizan che già nella Parigi insanguinata dalla guerra dei Cent’anni parlava di parità di genere all’ultimo volume serie della “sciura Marpol” – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A Varese e dintorni arriva il tour natalizio del Greensleeves Gospel Choir. Si chiamerà The world for Christmas e sarà il tour natalizio del Greensleeves Gospel Choir. 13 date in diverse città della Svizzera e del Nord Italia – Tutte le informazioni

VARESE – “Facciamo un gesto concreto”. Torna nei supermercati la Colletta Alimentare. Nella zona nord della provincia di Varese oltre 100 supermercati aderiscono alla Colletta permettendo a più di 1600 volontari di presenziare fuori dai punti vendita. L’appuntamento è per sabato 26 – Tutte le informazioni

VARESE – Il Lions Club Varese in prima fila per il Banco Alimentare: “Insieme per la solidarietà”. I soci varesini saranno all’Iper di viale Belforte per ricevere i gesti di generosità sotto forma di generi di prima necessità e derrate alimentari a lunga conservazione – Tutte le informazioni

MILANO – Torna la Colletta Alimentare in tutta Italia, è la ventiseiesima edizione. Sabato 26 novembre 2022 torna in tutta Italia l’iniziativa della Fondazione Banco Alimentare Onlus. In circa 11mila supermercati saranno presenti oltre 140mila volontari riconoscibili dalla pettorina arancione – Tutte le informazioni

CAIRATE – La magia del Natale solidale al Monastero di Cairate. Domenica 27 novembre nel giardino del monastero di Cairate avrà luogo la seconda edizione del Mercatino di Natale, a favore dei progetti di Medici con l’Africa Cuamm Varese – Tutte le informazioni

CICLISMO – Sabbia, fatica e pedalate: due giorni di ciclocross a Monvalle. Sabato 26 e domenica 27 si disputa il Campionato Nazionale Master sulla spiaggia del Guree. Quindici maglie tricolori in palio – Tutte le informazioni