Il Primo Maggio a Ispra con l’Anpi: tre giorni di eventi

Torna il tradizionale appuntamento con l’Anpi di Ispra per il Primo Maggio. Appuntamento al Castelbarco, sul lungolago per una tre giorni di festa ed eventi in occasione della Festa dei Lavoratori.

L’iniziativa prende il via sabato 29 aprile alle 18 quando ci sarà anche una grigliata, alle 20 jam musicale con Solo e Rastony. Domenica 30 aprile nel pomeriggio spazio all’esibizione degli allievi della Scuola di Musica di Ispra, a seguire il concerto degli Hierbamala.

Lunedì 1 maggio seguiranno le esibizioni degli allievi della Scuola di Musica di Ispra, Arò, Vmaki e Macron, Faya Freedom e Goldfish Recollection.

Stand gastronomico aperto sabato sera, domenica a pranzo e a cena, lunedì a pranzo e a cena.