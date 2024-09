Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 6, 7, 8 settembre

Nel primo weekend di settembre sono numerosissimi gli eventi che riempiono le giornate della nostra provincia. Con Animatica Saronno nel weekend diventa la città dei cortometraggi d’animazione. Venerdì 6 e sabato 7 settembre il cortile di Casa Morandi è il palcoscenico della seconda edizione del festival, tra proiezioni, laboratori e altre attività. Dal torneo di calcio col sindaco alla messa col nuovo prevosto, Casbeno è in festa. Sesto Calende celebra la fotografia con Maurizio Galimberti. Maurizio Galimberti, celebre soprattutto per le sue composizioni realizzate con Polaroid, sarà l’ospite d’onore dell’annuale appuntamento “Sesto Calende città della fotografia”. SportivaMente: il festival dei libri sportivi torna con medaglie olimpiche e racconti di grandi campioni. Dal 5 al 7 settembre, Piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio ospiterà incontri con atleti olimpici, giornalisti e scrittori per celebrare lo sport e la cultura.

Questo fine settimana alcuni eventi potrebbero essere rinviati a causa del maltempo, vi invitiamo a verificare sempre con gli organizzatori o sulle pagine dedicate il regolare svolgimento.

EVENTI IN EVIDENZA

BUSTO ARSIZIO – Grandi ospiti sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, nuove aree tematiche e intrattenimento per tre generazioni nell’evento che mette in scena la cultura pop contemporanea: Milano Comics&Games. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Tre giorni di musica, cibo e tanto divertimento presso l’area feste di Cassano Magnago dove arriva la prima edizione della Festa della patata. Tutte le informazioni

CUNARDO – Tutto pronto per la Sagra del fungo. Nel menù tanti piatti a base di funghi porcini freschi: polenta, risotto, tagliatelle, lasagne, frittate ai funghi e molto altro ancora. Tutte le informazioni

VARESE – Torna Varese Orchidea, dal 6 all’8 settembre all’Agricola. Giunta alla 17esima edizione, l’esposizione internazionale sarà dedicata alle orchidee che vengono coltivate e fioriscono sulle rocce. Tre giorni da vivere immersi nella bellezza e alla scoperta di esemplari da collezione. Tutte le informazioni

VARESE – L’Accademia Musicale Papillons APS di Varese ha in programma un settembre di pura magia musicale con PianoHolic Festival 2024. Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 7 settembre, alle ore 11, Seconda Strada Besozzo vi aspetta in via Trieste 60, per una grande inaugurazione. Dopo un prestigioso restyling, lo store riapre più grande, più bello e più fashion che mai! Scopri un’esperienza di shopping rinnovata e in grande stile. Tutte le informazioni

VARESE – Dal 6 al 7 settembre, il Circolo di Casbeno apre le porte a due serate di musica e divertimento. Ingresso libero dalle 19.30 per godersi i migliori successi musicali accompagnati da specialità gastronomiche. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Torna Varese Orchidea, dal 6 all’8 settembre all’Agricola. Giunta alla 17esima edizione, l’esposizione internazionale sarà dedicata alle orchidee che vengono coltivate e fioriscono sulle rocce. Tre giorni da vivere immersi nella bellezza e alla scoperta di esemplari da collezione – Tutte le informazioni

TERNATE – Un weekend a tutto Lego: seconda edizione di “Ternate Bricks”. Si terrà il 7 e 8 settembre 2024: ecco tutte le attività e anche le modalità per partecipare – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Una settimana di visite dalla cripta al cielo per i 600 anni della Collegiata di castiglione Olona. Dal 4 all’8 settembre visite per scoprire luoghi normalmente inaccessibili del complesso architettonico. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

SARONNO – Con Animatica Saronno nel weekend diventa la città dei cortometraggi d’animazione. Venerdì 6 e sabato 7 settembre il cortile di Casa Morandi è il palcoscenico della seconda edizione del festival, tra proiezioni, laboratori e altre attività – Tutte le informazioni

TERNATE – La statua di sant’Anna e Maria a Ternate riportata allo splendore di una volta. L’antica opera in legno è stata restaurata grazie all’impegno dell’associazione Trinate Nova e il paese è pronto a celebrare il suo ritorno con tre giorni di festa – Tutte le informazioni

VARESE – Pronta a partire la settima edizione di Varese Archeofilm. In calendario un ricco programma che va dall’Egitto faraonico a Bansky, dalla Seconda Guerra Mondiale ai vichinghi, da Lucrezia Borgia alla preistoria e con una serata dedicata alla montagna – Tutte le informazioni

GERENZANO – Tempo di Palio a Gerenzano: dal 7 al 15 settembre sfide, musica e tanto divertimento. Anche quest’anno ci saranno il minipalio e tante sfide divertenti per grandi e piccini. Si apre sabato 7 settembre con la sfilata dei rioni: quest’anno il tema scelto sono le favole – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Da Milano a Laveno Mombello: torna domenica il treno storico con le vetture “centoporte”. Domenica 8 settembre le antiche carrozze viaggeranno dalla stazione di Milano Centrale a Laveno-Mombello, capitale turistica della sponda lombarda del Lago Maggiore. A bordo del treno sarà possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Racconti intorno al fuoco al Parco Pineta “Viaggio nell’universo tra fantascienza e cartoni animati”. Miti, leggende, misteri e curiosità della scienza raccontati intorno a un focolare. Viaggio nell’EcoPlanetario incluso – Tutte le informazioni

MERIDE (SVIZZERA) – Porte aperte al Museo dei fossili di Meride in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Sabato 7 e domenica 8 settembre l’entrata sarà libera, e le prenotazioni delle visite guidate saranno possibili il giorno stesso presso la biglietteria del Museo – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CASALE LITTA – Casale Litta si prepara alla 16ª edizione della Festa dei Fichi: tradizione, sapori e divertimento. Si terrà il 5-6-7-8 Settembre 2024. Lo storico forno datato 1792, ristrutturato grazie ai contributi delle precedenti edizioni, si accenderà per l’occasione per sfornare la tipica brüsela cui fich – Il programma

VARESE – Dal torneo di calcio col sindaco alla messa col nuovo prevosto, Casbeno è in festa. Lunedì 2 è iniziato Casbeno Insieme, con il singolare torneo di calcio a sette che vede coinvolte diverse realtà, compresa l’amministrazione comunale. Il clou nel fine settimana, tra musica e buon cibo, e la messa celebrata dal nuovo prevosto don Gabriele Gioia – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Nizzolina, Madonna dell’Albero, Gerbone: la Valle Olona pronta per le sagre. Locandine, date e informazioni sulle amate sagre che dal 6 al 9 settembre ravviveranno l’inizio del mese di settembre in Valle Olona: Nizzolina, Gerbone a Olgiate Olona e Madonna dell’Albero a Prospiano – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona il rione di Madonna in Campagna si anima per San Nicola. Dal 4 all’8 settembre torna il tradizionale appuntamento con la Festa di San Nicola con i momenti di preghiera, la processione ma anche animazione e l’atteso spettacolo pirotecnico – Tutte le informazioni

CASCIAGO – A Morosolo è tempo della Festa Patronale e della Sagra Settembrina. Il cuore della festa sarà il 7 settembre, una giornata dedicata al gioco, al cibo e alla musica. A partire dalle 16:30, l’oratorio di Morosolo si trasformerà in un parco giochi, la serata continuerà con “Morosolo a Tavola” e alle 20:45 i canti del gruppo “Sem Chi Inscì cui Scusaritt” – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – Septemberfest raddoppia: Venegono saluta l’estate con due weekend di musica, birra e cibo. Dal 30 agosto al 1° settembre in piazza Mercato il primo fine settimana dell’evento organizzato dalla Pro loco di Venegono Inferiore. Musica e divertimento tornano nel weekend dal 5 al 7 settembre – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo la festa della Lega del Medio Verbano con Matteo Salvini. Sabato 7 settembre nella cornice di Via Roma 38 a Besozzo si terrà la tradizionale Festa della Lega Medio Verbano – Tutte le informazioni

GOLASECCA – A Golasecca è tempo di Festa Alpina. L’evento, organizzato dal Gruppo Alpini Golasecca in collaborazione con l’Accademia della Costina, si terrà dal 6 all’8 settembre presso il Campo Sportivo – Tutte le informazioni

MALNATE – Divertimento e MalnateRun: scende in campo la “Festa dello Sport”. Sabato 7 settembre all’oratorio malnatese l’appuntamento con le associazioni sportive della città per provare le attività. Alle 17.45 al via la quinta edizione della corsa podistica – Tutte le informazioni

CARNAGO – Tra musica, arte e preghiera, a Carnago la Festa patronale 2024. Appuntamento dal 6 al 9 settembre, anche questa volta la proposta è ricca e alterna momenti conviviali ad altri spirituali – Tutte le informazioni

ANGERA – Musica, balli e spettacoli equestri. Ad Angera torna la Festa dei Baranzit. Dal 22 al 25 agosto è in funzione lo stand gastronomico a cura dei volontari del rione. Ogni sera musica dal vivo – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

BODIO LOMNAGO – A Bodio Lomnago incontro con Ivano Bertin, tra pittura e narrazione. Primo appuntamento del ricco calendario di eventi dell’Associazione amici di Filippo: dal 7 al 15 settembre, il pittore membro dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese, esporrà nella Biblioteca Comunale. Venerdì 13 settembre alle ore 21.00, presenterà il suo nuovo libro – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Sesto Calende celebra la fotografia con Maurizio Galimberti. Maurizio Galimberti, celebre soprattutto per le sue composizioni realizzate con Polaroid, sarà l’ospite d’onore dell’annuale appuntamento “Sesto Calende città della fotografia” – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona una mostra rende omaggio allo sbarco del primo uomo sulla Luna. Il Circolo culturale Masolino da Panicale sabato 31 agosto, domenica 1° settembre, sabato 7 settembre e domenica 8 settembre, propone nella sede della Pro loco la mostra “55 anni fa: il primo uomo sulla Luna” – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese una mostra dedicata alla nave di Emergency “Life Support”. La mostra nei locali della Parrocchia Kolbe di Varese, in viale Aguggiari 140 sarà inaugurata venerdì 30 agosto alle ore 18.45 e sarà visitabile fino all’8 settembre con i seguenti orari: le domeniche dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20; in settimana dalle ore 16 alle 20 – Tutte le informazioni

VARESE – Fabbriche e memoria a Varese: dall’Olona all’Adda, come l’industria tessile modifica il paesaggio. L’inaugurazione della mostra, che si terrà alla sede dell’Ordine degli Architetti di Varese, avrà luogo mercoledì 3 luglio alle 17 – Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Panza un biglietto speciale per i cittadini di Varese. Fino alla fine di settembre 2024 riduzione del 50% sugli ingressi riservati ai residenti della città. Un’occasione unica per scoprire Villa e Collezione Panza, offrire una vera e propria esperienza d’arte contemporanea all’interno della Villa e del suo magnifico giardino – Tutte le informazioni

BRESCIA – A Brescia la mostra “Come mi guardi tu – Tre Allegri Ragazzi Morti negli occhi di 40 fotografi”. Una grande retrospettiva in occasione dei trent’anni di carriera della band. L’inaugurazione si terrà domenica 14 luglio alle ore 18:00 – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Cinque fotografi in mostra a Porto Ceresio, il racconto per immagini di una passione per il bello e il territorio. Nello spazio espositivo di piazzale Luraschi le foto di Enza Raso, Vilma Cavazzini, Gianpietro Toniolo, Dora Marì De Rosa e Domenico Semeraro. La mostra potrà essere visitata da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – A Villa Panza di Varese la prima tappa del tour de “I Solisti Veneti per il FAI”. Un programma di concerti, dall’8 al 27 Settembre, che offrirà al pubblico la possibilità di assistere a un suggestivo e inedito dialogo tra la musica e alcuni splendidi tesori d’arte e natura del FAI in Lombardia e Piemonte – Tutte le informazioni

VARESE – La nuova Sonata di Carlo Galante in prima assoluta alla Fondazione Morandini. In occasione del concerto dei maestri Alfredo Persichilli e Martina Lopez Smuraglia sarà presentato l’ultimo lavoro di uno dei più importanti compositori italiani. Appuntamento domenica 8 settembre – Tutte le informazioni

TERNATE – Il pioniere del rock Graziano Romani in concerto a Ternate. Il live andrà in scena domenica 8 settembre al Feel Rouge Café al Parco Berrini – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Al Parco Fara Forni di Vedano Olona due giorni di musica con MHM 972 Fest. Venerdì 6 e sabato 7 settembre una nuova edizione della festa organizzata da Maccastoria, due giorni all’insegna del divertimento e della buona musica con concerti gratuiti, stand gastronomico e laboratori per i ragazzi – Tutte le informazioni

INCONTRI

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa la presentazione di “Se il Ceresio è un Giallo”. L’appuntamento con l’evento organizzato dal Circolo degli Artisti di Varese è per domenica 8 settembre alle ore 17:00 presso l’Antica Rimessa del Tram – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Il dolore del cibo”, al Teatro Fratello Sole si parla di nutrizione e comportamenti alimentari. Tavola rotonda e performance teatrale sui disturbi del comportamento alimentare all’interno della rassegna Sulle vie della bellezza – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – SportivaMente: il festival dei libri sportivi torna con medaglie olimpiche e racconti di grandi campioni. Dal 5 al 7 settembre, Piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio ospiterà incontri con atleti olimpici, giornalisti e scrittori per celebrare lo sport e la cultura – Tutte le informazioni

RANCIO VALCUVIA – Pier Vittorio Buffa a Rancio Valcuvia con il suo libro “La casa dell’uva fragola”. L’autore dialogherà con Simona Zinanni. Il giorno seguente c’è la possibilità di visitare la casa protagonista del romanzo – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

ANGERA – Trasformazioni è la nuova rassegna teatrale di Amaltheatro ad Angera. Tanta solidarietà e spettacoli teatrali originali da vivere in famiglia, all’aperto, nel giardino della scuola teatrale, dal 3 luglio all’11 settembre – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – Le “Storie in musica” accendono la fantasia a Cadrezzate con Osmate. Lo spettacolo diretto da Daniele Ossola e interpretato dalla Compagnia degli Improbabili andrà in scena al teatro comunale all’aperto di Cadrezzate la sera di venerdì 6 settembre – Tutte le informazioni

SPORT

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona tutto pronto per la 13esima cronoscalata del Piccolo Stelvio. L’evento si terrà domenica 8 settembre con le modalità delle precedenti edizioni, con strade chiuse, pacco gadget, premiazioni finali e la finalità benefica – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – LONATE POZZOLO – Cicloaperitivo al tramonto al belvedere di Tornavento. Una gita insieme, in bici, proposta dalla Ciclofficina Ccdp del Circolo Quarto Stato – Tutte le informazioni