A Materia un laboratorio di ascolto e condivisione per dare voce al “non detto”

Dare spazio a ciò che spesso resta inespresso, creare un ambiente di ascolto e condivisione, favorire il dialogo: con questi obiettivi prende il via il primo elaboratorio tematico promosso dalla compagnia teatrale Al Borde, in programma venerdì 14 febbraio alle 17:30 a Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.

L’incontro, aperto a tutti, sarà guidato da una psicoterapeuta del gruppo Cart Onlus e offrirà alle partecipanti un’opportunità di confronto e riflessione in un contesto protetto e accogliente. Il laboratorio rappresenta il naturale proseguimento del percorso avviato con lo spettacolo teatrale Quello che le donne non dicono, che ha registrato il tutto esaurito e ha toccato profondamente il pubblico.

L’evento permetterà di approfondire, in modo più intimo e partecipativo, le tematiche emerse sul palco, favorendo un dialogo aperto sulle emozioni, i pensieri e le esperienze personali.