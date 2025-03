“Quello che le donne non dicono”: a Materia torna il teatro di Al Borde per dare voce ai silenzi

Sabato 15 marzo la compagnia teatrale porta in scena uno spettacolo rinnovato, in cui storie, emozioni e pensieri inespressi diventano racconto collettivo

Le parole non dette, le emozioni nascoste, le storie che restano inascoltate. Saranno questi i fili conduttori di “Quello che le donne non dicono”, lo spettacolo della compagnia Al Borde, in scena a Materia sabato 15 marzo alle ore 21.

Dopo il successo del primo appuntamento, Al Borde torna con una versione rinnovata dello spettacolo, portando sul palco nuovi racconti e nuove voci per dare spazio a quei vissuti femminili che spesso restano ai margini del discorso pubblico. Attraverso il teatro, la compagnia costruisce un’esperienza collettiva in cui il pubblico si ritrova a specchiarsi e a riflettere, ponendo domande e creando connessioni profonde.

PRENOTA IL TUO POSTO QUI

Il teatro come spazio di ascolto e condivisione

Lo spettacolo si inserisce nel percorso artistico e sociale di Al Borde, realtà teatrale che da anni lavora sull’espressione delle identità e delle esperienze femminili, dando forma scenica ai racconti di vita e alle emozioni non dette. Un teatro che diventa strumento di consapevolezza e dialogo, in cui le storie raccontate sul palco si intrecciano con quelle del pubblico, generando momenti di riflessione e confronto.

