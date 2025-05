Conferenza sul tema “truffe agli anziani” a Bardello con Malgesso e Bregano

L’appuntamento è per martedì 13 maggio presso la ex sala consiliare di Bardello. Parlerà il comandante della stazione dei carabinieri di Gavirate Luogotenente C.S. Giacomo Indelicato

Martedì 13 maggio 2025, alle ore 15:00, presso la ex sala consiliare del Comune di Bardello, si terrà una conferenza importante sul tema delle “Truffe agli Anziani”.

L’incontro sarà condotto dal comandante della stazione dei carabinieri di Gavirate, Luogotenente C.S. Giacomo Indelicato, e avrà l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza riguardo le truffe, che spesso colpiscono la fascia più vulnerabile della popolazione, gli anziani.

Il comandante Indelicato approfondirà i vari metodi utilizzati dai truffatori, fornendo informazioni su come riconoscere potenziali tentativi di inganno e come proteggersi. L’incontro si propone di essere un’occasione di educazione preventiva per ridurre il rischio di cadere vittime di simili crimini.

L’invito alla conferenza è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più a rischio, come gli anziani, affinché possano acquisire gli strumenti necessari per proteggersi. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti.

L’incontro rappresenta un’importante opportunità per aumentare la consapevolezza sul tema e per diffondere la cultura della prevenzione, nella speranza che tutti, grazie a un continuo aggiornamento e informazione, possano evitare di subire truffe o inganni.