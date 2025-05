Viaggiare, raccontare, emozionare: il mondo outdoor arriva a Materia

Un viaggio nel viaggio, tra terre estreme e narrazioni capaci di trasformare l’avventura in emozione. È quanto promette “Dall’Islanda all’Iran: raccontare il mondo con zaino, camera e drone”, l’incontro in programma lunedì 19 maggio alle ore 21.00 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro Castronno).

Protagonista della serata sarà Dario Tubaldo, filmmaker e regista abituato a lavorare in ambienti ostili e affascinanti, che condividerà con il pubblico il dietro le quinte del racconto outdoor. Tra strumenti, immagini e storie, il suo intervento offrirà uno sguardo privilegiato su ciò che precede e accompagna ogni avventura, ben prima che la videocamera inizi a registrare.

Dall’Islanda, dove la natura detta legge e impone rispetto e adattamento, fino all’Iran, tra bikepacking e percorsi lontani dal turismo di massa, Tubaldo guiderà il pubblico tra immagini e parole per comprendere come si costruisce un progetto narrativo. Non si tratta solo di girare video o scattare fotografie, ma di vedere la storia, pianificarla, adattarla al contesto e alle persone.