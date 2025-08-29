A Capronno, la filosofia del tempo con il prof. Fabio Minazzi

Venerdì 5 settembre alle 18:30, il piccolo borgo di Capronno ad Angera, ospita una serata per riflettere insieme sul significato del tempo e di come questo concetto sia cambiato nel corso della storia. Nella Cascina Natura in Moto, il professore Fabio Minazzi, ordinario di Filosofia della Scienza all’Università degli Studi dell’Insubria, guida il pubblico attraverso Il problema epistemologico del tempo, per affrontare uno dei temi più affascinanti della storia del pensiero.

Una riflessione sul tempo

«Che cos’è il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so». A partire da questa frase di sant’Agostino, il prof. Minazzi apre una riflessione che intreccia filosofia, scienza e storia. Il tempo come ordine misurabile del movimento o come intuito: visioni diverse che si sono evolute nei secoli e che vengono messe in relazione per cercare di costruire una definizione effettiva.

La serata si inserisce tra gli appuntamenti del Festival Il Lago Cromatico 2025 e rappresenta un’occasione per discutere, riflettere e trascorrere del tempo insieme.

Apericena con i sapori della cascina

Al termine dell’incontro, il pubblico può gustare l’apericena curato da Natura in Moto, con proposte locali: formaggi con confetture, salumi, verdure in agrodolce, torte salate, frittate, buffet di dolci, focacce, pizza e bevande. Il costo dell’apericena è di 18 euro e la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 345 335 2449.