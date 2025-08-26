Rock The Jungle parte dai Giardini Estensi: laboratori hip-hop, talk con artisti e il film L’Odio

Domenica 31 agosto un pomeriggio di workshop rap insieme a Kaso, dialoghi con artisti della scena varesina e proiezione serale per aprire la settimana che condurrà al live di OTR e Tormento

Domenica 31 agosto i Giardini Estensi di Varese diventano palcoscenico urbano e culturale per la giornata di apertura di Rock The Jungle 2025, l’evento musicale che quest’anno, la sera del 7 settembre, porta al campo sportivo di San Fermo gli Otr e Tormento.

L’anteprima del concerto unisce laboratori di rap, dialoghi sulla cultura musicale hip-hop e una proiezione cinematografica cult.

Il pomeriggio ai Giardini Estensi – in caso di maltempo l’evento avrà luogo nel Salone Estense – si apre alle 16 con lo stand dimostrativo dei Gorillas, la squadra cittadina di football americano.

Alle 16.30 il laboratorio di rap curato da Fabio Kaso trasformerà l’arena dei Giardini in un’officina di ritmo e scrittura, mentre alle 18 prenderà il via la tavola rotonda con artisti varesini della scena hip hop (il collettivo Mofos, DJ Ras Tony, Sonsz, Scate e Time Travelers) in collaborazione con Materia Spazio Libero VareseNews e BlackWorld.

La serata culminerà alle 21 con la proiezione di L’Odio, il film di Mathieu Kassovitz del 1995 in versione restaurata, realizzata grazie alla collaborazione con Filmstudio 90 APS.

Ingresso libero per l’intero pomeriggio; biglietto di 3,50 euro per la proiezione serale. Un assaggio denso di contenuti e suggestioni, pronto a lanciare la settimana che condurrà al grande appuntamento con musica dal vivo della settimana successiva.