A Varese l’incontro con i finalisti del Premio Chiara Giovani 2025

C’è una parola che ci accompagna da sempre, ma che oggi più che mai chiede di essere riletta e riscoperta: luogo.

Un luogo può essere la stanza in cui ci si rifugia, la città che si lascia, un ricordo che non smette di bussare alla memoria, o persino lo spazio interiore in cui si decide di abitare.

È da questa parola che sono nati i venticinque racconti finalisti (su oltre 200 concorrenti) del Premio Chiara Giovani 2025, raccolti in un volume che verrà presentato al pubblico in una serata speciale. Voci giovanissime, tra i 15 e i 20 anni, da tutta Italia e dalla Svizzera Italiana, che hanno scelto di misurarsi con la scrittura per raccontare l’intimo legame tra persone e luoghi, tra nostalgia e futuro, tra radici e possibilità.

I testi custodiscono paesaggi dell’anima, scenari concreti e visioni inattese: storie che parlano di appartenenza, di perdita e di speranza, intrecciando emozioni universali con sguardi freschi e autentici. È una raccolta che non consola, ma che mette in movimento: invita a riconsiderare lo spazio come apertura, come possibilità di incontro, come orizzonte ancora da costruire.



La presentazione sarà l’occasione per entrare in questi racconti, ascoltare le voci che li hanno scritti e lasciarsi guidare in un viaggio collettivo che parte da una parola semplice, ma capace di contenere mondi: Luogo.

I finalisti dialogheranno con i giurati Salvatore Consolo e Fiorenzo Ferrari.

I FINALISTI DEL #CHIARAGIOVANI2025 SONO

Spegni la tua TV, di Roberta Addabbo (2008), da Gioia Del Colle (BA),

studentessa @ USS Colamonico-Chiarulli, Acquaviva delle Fonti (BA)

L’inventore, di Alessandro Baraggi (2008), da Mozzate (CO),

studente @ IIS Geymonat, Tradate (VA)

Il forchettone biellese, di Nicola Buttarelli (2005), da Bergamo,

studente @ Accademia Belle Arti Brera, Milano

Dulce bellum inexpertis, di Gianpaolo Carbone (2006), da Scalenghe (TO),

studente @ Liceo Classico Porporato, Pinerolo (TO)

Il luogo del cuore, di Claudia Carioni (2010), da Crema (CR),

studente @ IIS Racchetti-Da Vinci, Crema (CR)

Lunatic Park, di Margherita Cavaleri (2006), da Varese,

studentessa @ Liceo Artistico Frattini, Varese

Echi, di Alessandro Cialente (2008), da Roma,

studente @ Liceo Classico Augusto, Roma

Nusquam, di Claudio Giulio Facchetti (2009), da Luino (VA),

studente @ Liceo Classico Cairoli, Varese

3:33, di Michele Fantoni (2006), da Leggiuno (VA),

studente @ Liceo Classico Cairoli, Varese

A quattr’occhi, di Caterina Ferrando (2006), Stabio – CH,

studentessa @ Liceo Cantonale, Mendrisio

Luogo, non-luogo, dove la fine è solo l’inizio, di Matilde Gargano (2010), di Malnate (VA),

studentessa @ Liceo Classico Cairoli, Varese

Se io fossi un colore, sarei quello del mare, di Gabriele Gjoni (2008), di Mornago (VA),

studente @ Liceo Classico Cairoli, Varese

Domande e prospettive, di Cristina Lenoci (2007), da Acquaviva delle Fonti (BA),

studentessa @ USS Colamonico-Chiarulli, Acquaviva delle Fonti (BA)

Sperduti peccatori di Caina, di Lucia Run Hui Li (2005), da Ferrara,

studentessa @ Liceo Scientifico Roiti, Ferrara

Un inferno senza fiamme, di Matteo Marzorati (2008), da Germignaga (VA),

studente @ Scuola Arti e Mestieri, Bellinzona

Uno strano animale, di Lia Mastrobattista (2007), da Genestrerio – CH,

studentessa @ Liceo Cantonale, Mendrisio

Note di luci e ombre, di Marco Mazzali (2008), da Lugano – CH,

studente @ Liceo Diocesano, Breganzona

L’albergo degli spiriti raminghi, di Laura Pontecorvi (2007), da Latina,

studentessa @ Liceo Scientifico Grassi, Latina

Case mie, di Aurora Romano (2006), da Samarate (VA),

studentessa @ IIS Crespi, Busto Arsizio (VA)

Riflesso nel nulla, di Annagiulia Sciarrone (2006), da Rota d’Imagna (BG),

studentessa @ Liceo Classico Sarpi, Bergamo

Curglaff, di Beatrice Tampieri (2007), da Lugano – CH,

studentessa @ Liceo Diocesano, Breganzona

Il luogo in cui restano le canzoni, di Matteo Torricelli (2007), da Sutri (VT),

studente @ Liceo Scientifico Ruffini, Viterbo

La luce oltre la siepe, di Aurora Vannucci (2005), da Parma,

studentessa @ Università degli Studi di Parma

Passo dopo passo, di Miriam Viganò (2008), da Massagno – CH,

studentessa @ Liceo Diocesano, Breganzona

La curva della stazione, di Nosrat Zakaria (2009), da Pordenone,

studentessa @ ITST Kennedy, Pordenone