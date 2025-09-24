Lavena Ponte Tresa brinda alla seconda edizione di “Cantine in piazza”

Sabato 27 settembre a Lavena Ponte Tresa è in programma la seconda edizione di “Cantine in Piazza“, evento di degustazione itinerante per le vie del centro storico.

Anche quest’anno le protagoniste saranno le enoteche del paese che hanno selezionato i migliori vini da proporre per le degustazioni: inoltre saranno presenti stand gastronomici e intrattenimento per i più piccoli.

Le degustazioni inizieranno alle 11 per terminare alle 20. Acquistando un coupon al costo di 15 euro sarà consegnato un calice di vetro e si potranno effettuare diciotto degustazioni nei vari punti allestiti nelle vie centrali della cittadina.

Nel pomeriggio, dalle 16 circa, musica dal vivo in piazza Gramsci con la cantante Simona Salis e gli artisti della Bips School.

La prima edizione di “Cantine in Piazza”, nel 2024, ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di pubblico, nonostante condizioni meteo non molto favorevoli: quest’anno si punta a fare il bis, con una formula parzialmente rinnovata.

Una giornata sulle rive del Ceresio per accostarsi a buon vino e ottimo cibo, visitare Lavena Ponte Tresa e fare un giro al tradizionale mercato del sabato.

La manifestazione è organizzata da Pro loco e Comune di Lavena Ponte Tresa, in collaborazione con Enoteca Fiordaliso, Enoteca Bignami, Enoteca Bottazzi, Confcommercio Ascom Luino, Coop Lombardia, Badi Bevande.