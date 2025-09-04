Volontari con la Croce Rossa: questa sera a Lomazzo la presentazione dei nuovi corsi

Questa sera, giovedì 4 settembre, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lomazzo organizza un incontro di presentazione dei nuovi corsi per aspiranti volontari, aperto a chiunque sia interessato a entrare nel mondo del volontariato. L’incontro si terrà alle 20,30 presso la sede CRI di Via dello Sport 7.

Un’opportunità per crescere insieme

La serata, che si svolgerà in modo informale, è aperta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della Croce Rossa e scoprire come, anche con piccoli gesti, è possibile fare una grande differenza nella vita degli altri. Il volontariato in Croce Rossa non si limita solo all’emergenza-urgenza: esistono numerosi servizi a disposizione della comunità, come attività di supporto a persone anziane, bambini, famiglie in difficoltà e molto altro.

Requisiti e iscrizioni

Possono diventare volontari tutti coloro che hanno compiuto almeno 14 anni e desiderano impegnarsi con responsabilità e passione. L’incontro rappresenta l’occasione ideale per ascoltare, informarsi e decidere senza impegno se intraprendere questa esperienza. L’iscrizione alla serata è facile e gratuita: basta visitare il sito crilo.eu/volontari2025 per registrarsi, oppure inviare una richiesta di informazioni via email a corsi@crilomazzo.org.

Perché diventare volontario?

«Essere volontari significa donare parte del proprio tempo, ma anche ricevere in cambio un’incredibile crescita personale e un senso di comunità – spiegano i responsabili della Croce rosso lomazzese – Che si tratti di dare supporto a una persona anziana o di intervenire in situazioni di emergenza, ogni volontario della Croce Rossa contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone intorno a lui. Si diventa parte di una rete che agisce con professionalità e dedizione, ma anche con un cuore grande».

Non è necessario un impegno immediato: la serata di giovedì 4 settembre è un’opportunità per ascoltare e scoprire come si può contribuire alla comunità di Lomazzo e non solo.