A Saronno torna “Puliamo il Mondo”, volontari in azione nel quartiere Prealpi

Un pomeriggio dedicato all’ambiente e alla cura del territorio: sabato 11 ottobre alle 15 il quartiere Prealpi di Saronno sarà protagonista di “Puliamo il Mondo”, iniziativa promossa da Ambiente Saronno odv, circolo locale di Legambiente.

L’evento, aperto a tutti i cittadini, punta a ripulire le aree verdi e urbane del quartiere Prealpi dai rifiuti abbandonati, coinvolgendo residenti, famiglie, studenti e chiunque abbia a cuore il decoro della città.

Dove e quando

Il punto di ritrovo è fissato presso l’edicola dell’area parcheggio del supermercato Unes, in viale Prealpi, a partire dalle ore 15. Ai partecipanti saranno forniti guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti.

Un gesto concreto per il bene comune

L’iniziativa si inserisce nel contesto della storica campagna nazionale di Legambiente, che da oltre trent’anni invita i cittadini a un impegno diretto per migliorare gli spazi in cui vivono.

«Puliamo il Mondo è un’azione semplice ma dal grande valore educativo e ambientale – spiegano i volontari di Ambiente Saronno – Un modo concreto per prendersi cura del quartiere e costruire una comunità più attenta e responsabile».