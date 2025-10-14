Benessere al Femminile: il 19 ottobre ad Angera un flash mob per la prevenzione

Sul lungolago di Angera, il benessere è donna. Domenica 19 ottobre alle 10:30 l’associazione Amor organizza Benessere al Femminile: un flash mob per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione a 360 gradi per le donne. Un momento di dialogo e informazione insieme a professionisti ed esperti per un approccio a tutto tondo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Angera e dal Comune di Ispra, coinvolge medici, amministratori locali, forze dell’ordine e volontarie delle associazioni del territorio impegnate nel sociale e nella promozione della salute femminile. L’obiettivo è parlare di prevenzione sotto ogni punto di vista, discutendo di oncologia, salute cardiovascolare, sicurezza e benessere psicofisico.

La manifestazione comincia alle 10:30 con il flash mob. Alle 10:40 spazio agli interventi dei relatori. All’evento parteciperanno Emanuele Monti, consigliere regionale di Regione Lombardia; la professoressa Francesca Rovera, specializzata in prevenzione oncologica; la dottoressa Tita Castiglioni, specialista in prevenzione cardiologica; i sindaci del territorio, le forze dell’ordine, le volontarie dell’associazione Donna Sicura e dell’associazione Caos (Centro Ascolto Operate al Seno). A moderare l’incontro sarà Alessandro Guglielmi di VareseNews, affiancato da Sabrina Consiglio, dell’associazione Amor.

Al termine degli interventi, si ripeterà il flash mob, seguito da un aperitivo conclusivo offerto a tutti i partecipanti.