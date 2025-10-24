Brividi a Villa Molino per una lunga notte di Halloween a Sumirago

Il municipio non sarà più lo stesso dopo il 31 ottobre, quando il Comune di Sumirago si trasformerà in un palcoscenico da brividi per la prima edizione di Brivi, di a Villa Molino.

Il titolo dell’eventoorganizzato con passione e fantasia dalla Pro Loco Sumirago. promette emozioni forti e sorprese inquietanti, con il sottotitolo che invita i cittadini a riscoprire il proprio paese “come non lo avete mai visto”.

Un programma da urlo per grandi e piccini

L’appuntamento è a Villa Molino, sede del Comune di Sumirago, ma l’intera zona sarà coinvolta in un’atmosfera da film horror, pensata per divertire e coinvolgere tutta la famiglia.

La festa inizia alle ore 17.30 con “Dolcetto o Scherzetto” per la via San Lorenzo: il tradizionale giro tra le case per raccogliere dolcetti e vivere la magia di Halloween.

Tenebroso e chiassoso, il corteo partirà dal parcheggio della farmacia.

La festa prosegue poi nel parco di Villa Molino con tante attività, a cominciare dal Sentiero di Paura per veri coraggiosi: un percorso misterioso e spaventoso, dedicato a chi non teme il buio e le sorprese tra le ombre degli alberi nel parco di Villa Molino.

Ci saranno poi Storie Stregate per tutti, con racconti magici e inquietanti per immergersi nel mondo delle streghe e dei fantasmi e una Cucina Insanguinata aperta dalle 19 alle 21 per un angolo gastronomico da brividi, con menù dedicato ai bambini, il tutto servito in una sala coperta e riscaldata.

Partecipazione a ingresso libero, con invito a travestirsi e a lasciarsi sorprendere: «Che siate streghe, vampiri o semplici spettatori, la notte del 31 ottobre promette emozioni indimenticabili – scrivono i promotori della Pr Loco – Sumirago non sarà mai più lo stesso!»