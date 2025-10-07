Angera
Come può un cittadino contribuire a salvare una vita? Un incontro ad Angera per scoprirlo
In occasione “VIVA“, la settimana della rianimazione cardiopolmonare un incontro gratuito con esperti della “cpr”
13 Ottobre 2025
Come può un cittadino contribuire a salvare una vita? Per rispondere a questa domanda il Corpo Volontari Ambulanza, in collaborazione con la Centrale Unica di Risposta Nue 112 di Varese e all’Amministrazione Comunale del Comune di Angera organizza un incontro gratuito aperto alla cittadinanza per cercare di spiegare come, partendo da una semplice chiamata al 112 e iniziando delle semplici manovre di primo soccorso, il comune cittadino può cambiare radicalmente l’esito di un soccorso contribuendo attivamente a salvare una vita.
Durante l’incontro verrà illustrato il funzionamento del Numero Unico di Emergenza 112 e come effettuare correttamente la chiamata grazie alla partecipazione di un operatore tecnico della centrale del NUE così come gli istruttori AREU del CVA Angera spiegheranno l’importanza delle prime manovre salvavita in quella che viene chiamata la “catena dei soccorsi” e di come il comune cittadino costituisce i primi 2 anelli di questa catena.
Ricordiamo che ogni anno, solo in Italia, la morte cardiaca improvvisa causa 60000 decessi, quindi perché non partecipare a questa serata informativa e contribuire a salvare qualcuna di queste vite? Appuntamento lunedì 13 ottobre alle ore 20:30 presso la sala consigliare del comune di Angera.
INFO
Per informazioni: 333 301 9367 (Federico, ore pasti). Iscrizione gratuita esclusivamente per motivi organizzativi sul sito https://www.cva-angera.it/events
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.