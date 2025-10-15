Due giorni per vivere la storia al Monastero di Torba

Due eventi diversi, ma accomunati dallo stesso filo conduttore: la valorizzazione del periodo longobardo e del patrimonio culturale del Varesotto. In programma il 18 e 19 ottobre

Due appuntamenti speciali animeranno il fine settimana al Monastero di Torba, il bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano immerso nella natura di Gornate Olona.

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, tra cucina, storia e scoperte archeologiche, il sito longobardo aprirà le porte a due iniziative che uniscono cultura e convivialità, con la collaborazione di Slow Food Varese.

Sabato 18 ottobre: “La storia in cucina”, una cena longobarda

Il primo appuntamento è in programma sabato 18 ottobre alle 19.00 con “La storia in cucina. Cena longobarda”, un viaggio gastronomico nel tempo per scoprire sapori e ingredienti dell’Alto Medioevo. La serata, organizzata in collaborazione con Slow Food Varese, invita i partecipanti a gustare piatti ispirati alle antiche tradizioni longobarde, in un contesto unico come il complesso monastico di Torba. L’iniziativa unisce il piacere della tavola alla riscoperta delle radici storiche del territorio, valorizzando la cultura alimentare del passato con uno sguardo sostenibile e contemporaneo.

Tutte le informazioni e i biglietti sono disponibili sul sito del FAI: fondoambiente.it/eventi/la-storia-in-cucina.

Domenica 19 ottobre: “Cinque visite per 50 anni”, un famoso cavallo

Il giorno successivo, domenica 19 ottobre alle 15.00, torna il ciclo di incontri “Cinque visite per 50 anni”, pensato per celebrare il cinquantesimo anniversario del FAI. L’appuntamento, dal titolo “Un famoso cavallo”, propone una visita tematica dedicata alla scoperta del Monastero di Torba, primo bene acquisito dal FAI, e ai suoi segreti archeologici e iconografici. Durante l’incontro, specialisti e studiosi accompagneranno il pubblico in un percorso di approfondimento che intreccia storia, arte e simbologia, mettendo in luce la ricchezza dei dati raccolti grazie alle ricerche condotte nel corso degli anni.

Maggiori dettagli e prenotazioni sul sito: fondoambiente.it/eventi/cinque-visite-per-50-anni.