Halloween a Lavena Ponte Tresa tra dolcetti, sorprese e dance party

Lavena Ponte Tresa si prepara a vivere un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento con l’edizione 2025 di “Happy Halloween”. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre a partire dalle 16.30 in piazza San Giorgio, con un programma pensato per coinvolgere grandi e piccini in una festa colorata e spensierata.

Dolcetto o scherzetto? Si parte alle 16.30

Il ritrovo è fissato alle 16,30 nel cuore del paese, dove i bambini saranno protagonisti di un percorso tra le vie di Lavena Ponte Tresa all’insegna del celebre “Dolcetto o scherzetto?”. Per loro è prevista una sorpresa speciale e l’incontro con artisti itineranti che animeranno la camminata con spettacoli e incursioni a tema Halloween.

Griglie accese e festa in pista

A partire dalle 19.00 il divertimento prosegue con le griglie accese nel piazzale: un momento conviviale per cenare in compagnia e scaldarsi prima del gran finale.

Alle 20.00 la festa si sposta nella Sala Polivalente di via Colombo, dove prenderà il via il “Dance Party” con animazione e spettacoli a cura di Ilaria. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

L’iniziativa è organizzata grazie al sostegno e alla collaborazione di diverse realtà locali: Alpese, Tacco Espresso Ponte Tresa, Ottica Franco, Associazione Amici dell’Istituto Comprensivo di Lavena Ponte Tresa, Coco Caffè, Ilaria Schiavano e altri sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della festa. L’evento gode del patrocinio del Comune di Lavena Ponte Tresa.