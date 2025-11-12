A Barasso la presentazione del libro “2 agosto 1968: la tragedia dimenticata del Monte San Giacomo”

Un evento per ricordare e raccontare, attraverso la voce di due autori appassionati e rigorosi, una delle pagine più drammatiche della storia varesina. Venerdì 14 novembre, alle ore 20.45, presso la Biblioteca Comunale di Barasso, sarà presentato il libro “2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate”, scritto da Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, edito da Macchione.

Il volume ricostruisce, con testimonianze, dati e uno stile narrativo coinvolgente, la storia dell’incidente aereo avvenuto alle 15:06 del 2 agosto 1968, quando un DC-8 dell’Alitalia, partito da Roma Fiumicino e diretto a Montreal via Malpensa, precipitò a Cuirone di Vergiate con a bordo 95 persone. Un disastro che segnò profondamente il territorio e che, ancora oggi, merita memoria e approfondimento.

Giuseppe Agnesina, gallaratese classe 1948, già autore di volumi legati alla storia della sua città natale, e Claudio Bossi, scrittore e storico noto per le sue pubblicazioni sul Titanic, guideranno il pubblico attraverso i fatti, i protagonisti e le conseguenze di quella tragedia.

Un appuntamento importante per riscoprire una vicenda locale dal forte impatto umano e storico, con l’invito a mantenere viva la memoria di ciò che accadde quel giorno tra i boschi del Monte San Giacomo. L’ingresso è libero.