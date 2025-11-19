Varese News

A Laveno Mombello il prof Gianangelo Taverna presenta i suoi romanzi

Sabato 29 novembre alla Sala Consiliare di Villa Frua un incontro con l’autore in dialogo con Stefano Varano di VareseNews

Incontri

29 Novembre 2025

Un appuntamento per gli amanti della narrativa e della filosofia: a Laveno Mombello si parla del “Vecchio di Samo” e delle sue storie con Gianangelo Taverna, storico professore del liceo classico Cairoli di Varese.

Appuntamento sabato 29 novembre alle ore 10.30, la Sala Consiliare di Villa Frua a Laveno Mombello ospiterà un incontro con lo scrittore Gianangelo Taverna, che presenterà i suoi romanzi in compagnia di Stefano Varano, giornalista di VareseNews. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Incontro con l’autore”.

Il “vecchio di Samo”: romanzi tra filosofia e vita

Al centro della presentazione ci saranno i libri che compongono la serie intitolata “Il vecchio di Samo”, un appellativo che fa riferimento a Pitagora e alla sua dottrina della metempsicosi, vista attraverso uno sguardo narrativo contemporaneo. Il protagonista, Giovanni, osserva il mondo e i suoi interrogativi attraverso la lente di una filosofia antica ma ancora viva, in un intreccio tra riflessione e racconto.

Taverna costruisce attorno a questo personaggio una narrazione ricca di suggestioni culturali, in cui il passato filosofico si lega alle domande dell’oggi. L’incontro sarà l’occasione per approfondire temi, ispirazioni e curiosità legate alla genesi dei romanzi, con la mediazione giornalistica di Stefano Varano.

Un’occasione per conoscere l’autore e dialogare

L’appuntamento si inserisce tra le iniziative di promozione culturale promosse dal Comune di Laveno Mombello e dalla Biblioteca Comunale, con il supporto di realtà locali e librarie. Al termine della presentazione sarà possibile dialogare con l’autore e acquistare copie dei libri.

Info pratiche

L’incontro è a ingresso libero e si svolgerà presso la Sala Consiliare di Villa Frua (via Roma 16/A). Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0332 625555 o scrivere a biblioteca@comune.laveno.va.it.

19 Novembre 2025
Redazione VareseNews
