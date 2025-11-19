A Laveno Mombello il prof Gianangelo Taverna presenta i suoi romanzi

Un appuntamento per gli amanti della narrativa e della filosofia: a Laveno Mombello si parla del “Vecchio di Samo” e delle sue storie con Gianangelo Taverna, storico professore del liceo classico Cairoli di Varese.

Appuntamento sabato 29 novembre alle ore 10.30, la Sala Consiliare di Villa Frua a Laveno Mombello ospiterà un incontro con lo scrittore Gianangelo Taverna, che presenterà i suoi romanzi in compagnia di Stefano Varano, giornalista di VareseNews. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Incontro con l’autore”.

Il “vecchio di Samo”: romanzi tra filosofia e vita

Al centro della presentazione ci saranno i libri che compongono la serie intitolata “Il vecchio di Samo”, un appellativo che fa riferimento a Pitagora e alla sua dottrina della metempsicosi, vista attraverso uno sguardo narrativo contemporaneo. Il protagonista, Giovanni, osserva il mondo e i suoi interrogativi attraverso la lente di una filosofia antica ma ancora viva, in un intreccio tra riflessione e racconto.

Taverna costruisce attorno a questo personaggio una narrazione ricca di suggestioni culturali, in cui il passato filosofico si lega alle domande dell’oggi. L’incontro sarà l’occasione per approfondire temi, ispirazioni e curiosità legate alla genesi dei romanzi, con la mediazione giornalistica di Stefano Varano.

Un’occasione per conoscere l’autore e dialogare

L’appuntamento si inserisce tra le iniziative di promozione culturale promosse dal Comune di Laveno Mombello e dalla Biblioteca Comunale, con il supporto di realtà locali e librarie. Al termine della presentazione sarà possibile dialogare con l’autore e acquistare copie dei libri.

Info pratiche

L’incontro è a ingresso libero e si svolgerà presso la Sala Consiliare di Villa Frua (via Roma 16/A). Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0332 625555 o scrivere a biblioteca@comune.laveno.va.it.