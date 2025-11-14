Alla libreria Ubik di Varese si parla di gialli e giustizia con Giuseppe Battarino

Battarino, magistrato e autore, è una figura che unisce la conoscenza diretta del mondo giudiziario a una solida esperienza nel campo della scrittura. Il suo libro si rivolge a scrittori di gialli, sceneggiatori e appassionati del genere, ma anche a lettori curiosi di comprendere cosa c’è di vero – o meno – nelle storie di investigazione e crimine

Appuntamento con la scrittura, la legge e il mistero a Varese: questo pomeriggio, venerdì 14 novembre alle ore 18.30 la libreria Ubik di Piazza Podestà ospita la presentazione del libro “Giallisti sul serio” di Giuseppe Battarino, edito da Morellini.

Una guida per chi scrive e per chi legge noir

Sottotitolato “Guida rapida al sistema penale italiano per scrittori (e lettori) di gialli e noir”, il volume si propone come strumento agile ma rigoroso per orientarsi tra indagini, procedimenti giudiziari e dinamiche del sistema penale italiano, elementi spesso centrali nella narrativa crime ma non sempre rappresentati con precisione.

L’autore: tra giustizia e letteratura

Giuseppe Battarino, magistrato e autore, è una figura che unisce la conoscenza diretta del mondo giudiziario a una solida esperienza nel campo della scrittura. Il suo libro si rivolge a scrittori di gialli, sceneggiatori e appassionati del genere, ma anche a lettori curiosi di comprendere cosa c’è di vero – o meno – nelle storie di investigazione e crimine.

L’incontro alla Ubik

La presentazione sarà l’occasione per dialogare con l’autore, approfondire il rapporto tra legalità e fiction e scoprire come si costruisce una trama credibile sul piano giuridico. Un evento aperto a tutti, in una delle librerie più attive nel panorama culturale varesino.