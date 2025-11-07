All’università dell’Insubria si parla di mobilità sostenibile nel convegno del 14 novembre

Tra analisi, tecnologie e buone pratiche, l’evento punta a coinvolgere studenti e territorio sul tema della sostenibilità degli spostamenti quotidiani

È in programma venerdì 14 novembre all’Università dell’Insubria, nell’Aula Magna di via Ravasi a Varese, il convegno intitolato «EcoMobility Insubria. Condividere il viaggio, costruire il futuro», promosso dal professor Adriano Martinoli, delegato della Rettrice alla Sostenibilità, alle aree verdi e all’efficientamento energetico.

Mobilità sostenibile tra analisi, buone pratiche e premi

L’incontro si aprirà alle ore 15 con i saluti istituzionali della Rettrice Maria Pierro, del Prorettore vicario Umberto Piarulli, del sindaco di Varese Davide Galimberti, del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e del Ceo di BePooler Mirko Baruffini.

A seguire, docenti, esperti e rappresentanti delle istituzioni e delle aziende partner del progetto illustreranno analisi e proposte per una mobilità più consapevole, partendo dai dati raccolti in ateneo fino alle esperienze di carpooling, passando per le potenzialità delle tecnologie digitali applicate agli spostamenti quotidiani.

Il professor Martinoli introdurrà i lavori e lascerà spazio agli interventi di Anna Caspani, Michela Rosselli, Elena Maggi, Guido Tabbia (Engitel), Mirko Baruffini (BePooler), Luca Allorio (Università del Piemonte Orientale), Lucia Zarini (Comune di Varese) e Sara Barbieri, Paolo Landini e Maria Grazia Pirocca (Provincia di Varese).

Premi agli studenti più virtuosi

Alle ore 18 si terrà la cerimonia dei Carpooling Awards 2025, con la premiazione degli studenti dell’Insubria che si sono distinti per l’uso responsabile del carpooling. I riconoscimenti saranno offerti dalle principali società sportive del territorio, tra cui Pallacanestro Varese, Varese Hockey, la Società Ciclistica Alfredo Binda, Rugby Varese e Calcio Como 1927.

A chiudere il pomeriggio, un aperitivo offerto da BePooler per celebrare insieme l’impegno verso una mobilità più leggera e condivisa.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, tramite Eventbrite: link all’iscrizione.