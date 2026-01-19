Saronno
Fotografia e architettura: a Saronno la conferenza “Punti di vista”
Giovedì 29 gennaio una nuova tappa delle “Conversazioni in cortile” organizzate dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese per approfondire il tema della rappresentazione dello spazio
Un’occasione per riflettere sul ruolo del “punto di vista” nella rappresentazione dello spazio e nella costruzione dell’immagine fotografica. Giovedì 29 gennaio, a Saronno, l’Ordine degli Architetti della provincia di Varese organizza una nuova conferenza nell’ambito del ciclo “Conversazioni in cortile”.
Dialogo tra architettura e fotografia
L’appuntamento è alle 18.30 nella sede di via Maurilio Bossi 14. La conferenza, dal titolo “Punti di vista. Spazio e punto di vista”, vedrà protagonista Marco Introini, fotografo documentarista di paesaggio e architettura e docente presso il Politecnico di Milano – Polo di Mantova.
Nel corso della serata sarà possibile visitare anche la mostra dei lavori realizzati dagli studenti del Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 1 della Scuola AUIC del Politecnico di Milano. I progetti esposti sono frutto di un percorso didattico svolto in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.
La mostra del laboratorio AUIC
Alla conferenza sarà presente anche Martina Landsberger, docente responsabile del laboratorio, che accompagnerà i visitatori nel percorso espositivo. Un’occasione per osservare come l’architettura possa essere raccontata anche attraverso lo sguardo degli studenti e la potenza delle immagini.
La serata è curata da Davide Mazzucchelli e Vanina Sartorio. La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione scrivendo all’indirizzo mail formazione@ordinearchitettivarese.it.
Per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi professionali.