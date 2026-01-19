Fotografia e architettura: a Saronno la conferenza “Punti di vista”

Un’occasione per riflettere sul ruolo del “punto di vista” nella rappresentazione dello spazio e nella costruzione dell’immagine fotografica. Giovedì 29 gennaio, a Saronno, l’Ordine degli Architetti della provincia di Varese organizza una nuova conferenza nell’ambito del ciclo “Conversazioni in cortile”.

Dialogo tra architettura e fotografia

L’appuntamento è alle 18.30 nella sede di via Maurilio Bossi 14. La conferenza, dal titolo “Punti di vista. Spazio e punto di vista”, vedrà protagonista Marco Introini, fotografo documentarista di paesaggio e architettura e docente presso il Politecnico di Milano – Polo di Mantova.

Nel corso della serata sarà possibile visitare anche la mostra dei lavori realizzati dagli studenti del Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 1 della Scuola AUIC del Politecnico di Milano. I progetti esposti sono frutto di un percorso didattico svolto in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.

La mostra del laboratorio AUIC

Alla conferenza sarà presente anche Martina Landsberger, docente responsabile del laboratorio, che accompagnerà i visitatori nel percorso espositivo. Un’occasione per osservare come l’architettura possa essere raccontata anche attraverso lo sguardo degli studenti e la potenza delle immagini.

La serata è curata da Davide Mazzucchelli e Vanina Sartorio. La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione scrivendo all’indirizzo mail formazione@ordinearchitettivarese.it.

Per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi professionali.