A Cuveglio la presentazione del libro ” Papavero rosso” con l’autrice Sara Magnoli

Secondo incontro della rassegna “Tracciando Orizzonti” che quest’anno è dedicata a storia di coraggio ed etica ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale, nell’ottica di promozione di memoria e pace: Sara Magnoli dialoga con Laura Valera attorno al suo più recente romanzo, “Papavero Rosso”, che a gennaio ha inaugurato la collana Amanti della casa editrice i Dobloni e che è già stato annunciato vincitore del primo premio per la sezione Narrativa Edita alla terza edizione del Premio internazionale d’Eccellenza DivinaMente Donna.