A Cuveglio la presentazione del libro ” Papavero rosso” con l’autrice Sara Magnoli

Venerdì 26 febbraio alla biblioteca di Cuveglio il secondo incontro della rassegna “Tracciando Orizzonti”

26 Febbraio 2026

Secondo incontro della rassegna “Tracciando Orizzonti” che quest’anno è dedicata a storia di coraggio ed etica ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale, nell’ottica di promozione di memoria e pace: Sara Magnoli dialoga con Laura Valera attorno al suo più recente romanzo, “Papavero Rosso”, che a gennaio ha inaugurato la collana Amanti della casa editrice i Dobloni e che è già stato annunciato vincitore del primo premio per la sezione Narrativa Edita alla terza edizione del Premio internazionale d’Eccellenza DivinaMente Donna.

25 Febbraio 2026

