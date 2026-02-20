“Belin, che Liguria!”: a Materia un viaggio tra muretti a secco, pedalate e storie di confine

Lunedì sera alle 21 l’appuntamento con Silvia Baglioni e Luca Natale per scoprire una regione inedita. Dai gemellaggi tra le Cinque Terre e la Grande Muraglia cinese fino ad una memorabile tappa del Giro d’Italia a cronometro

C’è la Liguria delle cartoline e quella dei sentieri verticali, quella degli sketch televisivi e quella che si scopre solo “facendo rete”. Sarà una serata fuori dagli schemi quella in programma lunedì 23 febbraio alle 21, dedicata alla Liguria, una delle regioni più amate (e frequentate) dai varesini, ma raccontata attraverso gli occhi di chi la vive e la trasforma ogni giorno.

Un video-racconto ironico e “imbruttito”

Il filo conduttore sarà un video di sei minuti, montato ad hoc per l’occasione, che farà da base a un racconto a più voci con Silvia Baglioni e Luca Natale, che in Liguria ci lavorano e ci vivono, Silvia Giovannini, turista che da tanti anni frequenta Bergeggi e dintorni e Tommaso Guidotti, vacanziero da ormai una ventina d’anni nella più remota parte di regione al confine con la Francia.

Ci sarà un racconto con foto, video e aneddoti, compreso un montaggio serrato che alterna immagini d’autore a frammenti pop (come i video del Milanese Imbruttito) per scattare una fotografia ironica del rapporto tra turisti e residenti. “L’idea è quella di una serata leggera, ironica e divertente – spiega Silvia Baglioni – dove le immagini si fermano per lasciare spazio al racconto dei territori, da Luni fino al confine con la Francia”.

Dalla Muraglia Cinese alle “mie” Cinque Terre

Luca Natale, uomo di istituzioni ma soprattutto di territorio, porterà sul palco aneddoti che svelano una Liguria pionieristica: “Vent’anni fa abbiamo fatto un gemellaggio tra i nostri muretti a secco e la Muraglia Cinese – ricorda – un’idea che allora sembrava folle, così come portare una tappa del Giro d’Italia a cronometro tra Sestri Levante e Riomaggiore nel 2009 per “degeograficizzare” il turismo”.

Il viaggio toccherà inevitabilmente le Cinque Terre, raccontate da Luca e Silvia con un tocco personale e intimo, ma anche la scalinata di Monesteroli, il periplo della regione in barca a vela (dalla Gallinara a Portovenere) e la spettacolare ciclabile del Ponente.

Nel segno dell’amicizia: il legame con Marco Giovannelli

La serata, che sarà moderata dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli, sarà anche l’occasione per celebrare un’amicizia nata sulla strada. Era l’agosto del 2010 quando lo stesso Giovannelli attraversava la Liguria nel suo celebre giro in Vespa. Fu proprio Luca Natale a fargli da “gancio” sul territorio, mandandolo alla scoperta di una parte di territorio a lui cara, le Cinque Terre. Da quell’incontro è nata una collaborazione che lunedì troverà un altro momento di condivisione sul palco, con Giovannelli nel ruolo di “collante” tra le diverse anime della serata.

Verso il sold-out

Con già ad oltre 90 iscritti, l’evento si avvia verso il tutto esaurito (il tetto è fissato a circa cento persone). L’appuntamento è per lunedì 23 febbraio: un viaggio di un’ora e mezza per ascoltare, guardare e, soprattutto, ridere della “liguritudine”.