Essere moglie, madre e figlia: la biblioteca di Barasso ospita “Come donna, zero”

Il rapporto tra identità, famiglia e libertà personale sale sul palcoscenico a Barasso. Venerdì 6 marzo, alle ore 20.45, la Biblioteca Comunale ospiterà la lettura scenica e interpretazione «Il coraggio di essere: madri e figlie», un evento curato da Raffaella Realini e promosso dall’Associazione Librarsi.

Una voce per le donne

Lo spettacolo prende le mosse dalle pagine del libro “Come donna, zero” di Luisella Fiumi, un testo che esplora con intensità e ironia le sfide quotidiane dell’universo femminile. Al centro della scena c’è il racconto di una donna che cerca di districarsi tra i molteplici ruoli che la società e la famiglia le impongono: quello di moglie, di madre e di figlia, nel faticoso ma necessario tentativo di ritagliarsi uno spazio di espressione autentico e personale.

Riflessione e ironia

Attraverso parole profonde e profondamente attuali, la performance di Raffaella Realini punta a coinvolgere il pubblico in una riflessione collettiva sul complesso legame tra le generazioni. Il dialogo tra madri e figlie diventa così lo specchio di una ricerca di sé che non smette mai di essere rilevante, oscillando tra le responsabilità verso gli altri e il diritto alla propria libertà.

Appuntamento in biblioteca

L’iniziativa, che si terrà presso la sede di via Don B. Parietti 6, rappresenta un nuovo tassello dell’attività culturale dell’Associazione Librarsi, da sempre attiva nel promuovere la lettura e l’approfondimento sociale a Barasso. L’ingresso alla serata è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Per chi desiderasse maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email della biblioteca.