A Morazzone l’incontro con Alessandro Leonardi, si parla di Italia e di futuro

Giovedì 6 marzo alle ore 19 l’Osteria L’Ostinata di Morazzone ospita un nuovo appuntamento del Caffè Letterario, con la presentazione del libro “L’Italia e il suo futuro. La fine della Repubblica e l’ascesa del nuovo mondo” di Alessandro Leonardi.

L’incontro si terrà in via Mazzucchelli 16 e sarà l’occasione per dialogare direttamente con l’autore su uno dei temi più discussi degli ultimi anni: il destino politico, economico e sociale del Paese. L’evento è promosso da M.AR.T.E. – Scuola dello Spettacolo.

Il libro propone una riflessione approfondita sulle trasformazioni che stanno attraversando l’Italia e l’ordine globale. Leonardi analizza una serie di fattori che stanno ridisegnando il contesto nazionale e internazionale: la crisi demografica, la stagnazione economica, l’impoverimento socioculturale e la progressiva perdita di legittimità delle istituzioni. Dinamiche che si intrecciano con i cambiamenti del sistema industriale e tecnologico globale e con le grandi tensioni geopolitiche e ambientali del nostro tempo.

L’autore non propone una teoria astratta, ma – come sottolineato nella prefazione di Raffaele Alberto Ventura – offre una sorta di “radiografia” di una fase storica complessa, interrogandosi su come potrà resistere nel lungo periodo l’assetto istituzionale italiano di fronte alla diminuzione delle risorse materiali e simboliche.

Nel volume, Leonardi esplora diversi scenari possibili per il futuro del Paese: dalla frammentazione dell’ordine nazionale fino all’ipotesi di svolte autoritarie o di profonde trasformazioni legate ai nuovi equilibri globali. Il libro invita quindi a riflettere su quali sfide dovranno affrontare le nuove generazioni – dai millennials alla generazione Z e alpha – e su quale ruolo potrà avere l’Italia nel mondo che sta emergendo.

Alessandro Leonardi, nato a Borgomanero nel 1984, è analista freelance ed ex giornalista. Si occupa di globalizzazione, sistemi complessi, geopolitica e cambiamenti sociopolitici. Ha collaborato con diverse riviste e testate, tra cui Equilibri Magazine della Fondazione Feem, Iconografie, La Svolta e Singola.

L’incontro al Caffè Letterario sarà un momento di confronto aperto con l’autore su scenari e interrogativi che riguardano il presente e il futuro dell’Italia.