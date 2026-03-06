“Fino all’ultimo respiro”, il capolavoro di Godard torna al Cinema Nuovo di Varese

Lunedì 9 marzo alle 21 il Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39) propone la proiezione di “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard, presentato in versione restaurata. La serata sarà introdotta da Alessandro Leone, dell’associazione Cinequanon.

Considerato uno dei film più influenti della storia del cinema, Fino all’ultimo respiro è un autentico manifesto della Nouvelle Vague, il movimento che alla fine degli anni Cinquanta rivoluzionò il linguaggio cinematografico. Con il suo stile libero e sperimentale, Godard rompe gli schemi del cinema classico e introduce una nuova grammatica visiva fatta di montaggi improvvisi, dialoghi spontanei e un forte senso di modernità.

Il film è allo stesso tempo un omaggio al cinema americano e una dichiarazione di libertà artistica che avrebbe segnato profondamente tutto il cinema successivo. Come affermò lo stesso regista: «Fino all’ultimo respiro appartiene, per sua natura, al genere di film in cui tutto è permesso».

La storia segue Michel, un giovane delinquente che ruba un’automobile e, nel tentativo di sfuggire all’arresto, uccide un poliziotto. In fuga verso Parigi, cerca rifugio presso Patricia, una ragazza americana di cui è innamorato, mentre la polizia stringe sempre più il cerchio attorno a lui.

L’ingresso è aperto a tutti con biglietto a 7 euro (intero) oppure ridotto a 5,50 euro per soci ARCI, over 65 e under 18 nei giorni feriali. Per i soci ARCI under 25 il costo è di 4 euro.

Per informazioni è possibile consultare il sito di Filmstudio 90 o scrivere all’indirizzo filmstudio90@filmstudio90.it.