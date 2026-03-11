Leggere insieme per ripartire: al Libraccio di Saronno arriva il progetto di biblioterapia “Punto e a capo”

A Saronno la lettura diventa uno strumento per riflettere su sé stessi e sulle proprie emozioni. Con l’arrivo della primavera la libreria Libraccio di corso Italia ospiterà “Punto e a capo”, un gruppo di lettura dedicato alla biblioterapia, realizzato con il supporto del Centro di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale Interapia già partner dell’edizione milanese e presente con una sede anche nella città di Saronno.

Il primo incontro è in programma sabato 21 marzo alle 10.

L’iniziativa nasce dall’esperienza già avviata a Milano e propone tre appuntamenti in cui la lettura diventa occasione di confronto e riflessione. Il libro, in questo contesto, non è solo intrattenimento ma uno strumento per esplorare le emozioni, condividere esperienze e sviluppare maggiore consapevolezza.

La lettura come strumento di consapevolezza

Il primo incontro sarà condotto dalla dottoressa Paola Marinoni, responsabile del centro Interapia di Saronno. Il percorso prenderà avvio dal romanzo “Quando le gru volano a sud” di Lisa Ridzèn e avrà come filo conduttore il tema dell’accettazione, intesa come passaggio necessario per riuscire a lasciare andare ciò che è stato.

«Come psicoterapeuta constato ogni giorno che la capacità di lasciare andare richiede un passaggio fondamentale: l’accettazione. Accettare non significa arrendersi, ma riconoscere e validare ciò che c’è, permettendogli di avere uno spazio dentro di noi – dice la dottoressa Marinoni – La lettura offre un luogo sicuro e simbolico nel quale possiamo avvicinarci alle nostre emozioni senza esserne travolti e osservare i nostri vissuti con una distanza che li rende più comprensibili».

L’obiettivo degli incontri è quello di creare uno spazio di dialogo e condivisione: «Questo spazio non è una terapia, ma un’occasione di riflessione e risonanza, in cui le storie dei libri si intrecciano con le nostre».

Tre appuntamenti alla libreria Libraccio

Il ciclo di incontri si svolgerà nella libreria Libraccio di corso Italia 119, a pochi passi dalla stazione Saronno. Il progetto prevede tre appuntamenti mattutini, tutti alle 10: dopo l’appuntamento del 21 marzo ci si troverà il 18 aprile con il libro “Latte” di Marina Zucchelli, con la dottoressa Marina Fossati e infine il 23 maggio con “Una questione di famiglia” di Claire Lynch, insieme alla dottoressa Chiara Maroso.

Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita ma è richiesta la prenotazione scrivendo una mail a saronno@libraccio.it

Foto di Yuri da Pixabay