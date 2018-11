Si accendono le luci nell’attesa del Natale

Si accendono le luci del Natale: questo fine settimana iniziano ufficialmente le iniziative dedicate alle festività natalizie con mercatini ed eventi ma senza dimenticare la solidarietà.

PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Anche in provincia di Varese sono tante le iniziative messe in campo da associazioni, gruppi e amministrazioni per la Settimana contro la violenza sulle donne, che si celebra in questi giorni in tutta Italia, in vista della Giornata internazionale contro la violenza istituita dalle Nazioni unite, che ricorre il 25 novembre di ogni anno. Molti eventi si svolgono nel weekend – Tutti gli appuntamenti

COLLETTA ALIMENTARE

Presentata anche a Varese la 22a edizione della grande raccolta di cibo, in programma in tutta Italia nella giornata di sabato 24 – TUTTI I SUPERMERCATI

MERCATINI ED EVENTI DI NATALE

Arcisate – Domenica 25 novembre torna “Magia del Natale ad Arcisate”, con 130 bancarelle, il villaggio di Babbo Natale, musica, animazione e laboratori per i bambini – Tutto il programma

Barasso – Domenica 25 novembre giornata dedicata al mercatino di art-hobbisti organizzata dalla Pro Loco di Barasso. Si tratta della ventiduesima edizione, ormai una tradizione che anima la fine del mese di Novembre a Barasso e accompagna al Natale – Tutto il programma

Brenta – Mercatino di Natale nel centro storico di Brenta. L’appuntamento è per domenica 25 novembre per tutta la giornata e vedrà diversi espositori per le vie e i cortili del piccolo paese. Un bell’appuntamento per vivere l’atmosfera del Natale e per fare acquisti originali: si potranno trovare oggetti d’artigianato e regali per grandi e piccini. – Tutto il programma

Malnate – Il Natale a “La Finestra” sta arrivando. Domenica 25 novembre ci sarà il primo appuntamento con il mercatino alla sede dell’associazione malnatese in via Di Vittorio. Porte aperte dalle ore 14.00 alle ore 18.30 per quattro domeniche di fila. Dopo il 25 novembre, il mercatino sarà aperto domenica 2, domenica 9 e domenica 16 dicembre, sempre alla stessa ora. – Tutto il programma

Gavirate – Dal manufatto all’oggetto progettato al computer, dalle mani che creano e trasformano la materia al prototipo di un’idea visualizzata sullo schermo, insomma un giusto mix tra tradizione e innovazione. Appuntamento con la mostra mercato ManiMaestre che si terrà domenica 25 novembre al Chiostro di Voltorre di Gavirate dalla ore 10 alle 20. – Tutto il programma

Galliate Lombardo – Torna Artigianando, il mercatino di Natale di Galliate Lombardo giunto alla 16° edizione. Domenica 25 novembre dalle 10 alle 18 la Pro Loco di Galliate Lombardo, in collaborazione e con il contributo dell’amministrazione comunale di Galliate Lombardo, riunirà 130 artigiani e hobbisti tra bancarelle e altre iniziative natalizie. – Tutto il programma

Angera – Dal lago arriva San Nicola con la barca a vapore. Una tradizione nata inizialmente per i bimbi olandesi e tedeschi che vivono in questa zona ma che in poco tempo è diventata un appuntamento atteso, aperto a tutti – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Il Mercatino di Natale di Venegono Inferiore si apre con la Christmas Star light run, manifestazione sportiva che prevede due percorsi (da 10 e da 4 km) lungo le strade di Venegono, a partire dalle ore 10,30 di piazza delle associazioni (iscrizioni dalle ore 10). Sempre in piazza delle associazioni sarà possibile visitare il Villaggio di Babbo Natale, fare acquisti tra le numerose bancarelle di hobbisti, gustare prelibatezze nei diversi punti ristoro e consegnare le letterine alla casetta di Babbo Natale. Durante la giornata diversi gli appuntamenti per i bambini con truccabimbi e diversi laboratori natali – Tutto il programma

Cassano Magnago – Sabato 24 e domenica 25 novembre, dalle 14.30 alle 19, al Factory Outlet Lindt di Cassano Magnago giochi, degustazioni e spettacoli per tutta la famiglia, con il Lindt ChocoFestival 2018 – Tutto il programma

Busto Arsizio – La città è pronta ad illuminarsi per il Natale. Sabato l’accensione delle luminare in via Milano: per i primi 100 bambini riceveranno in omaggio un cappellino di Babbo Natale e non mancherà il vin brulè. Tantissimi gli appuntamenti che scandiranno le feste alle porte tra musica, tradizione e divertimento – Tutto il programma

Busto Arsizio – sabato 24 e domenica 25 novembre in piazza Santa Maria arrivano i maestri della Scuola di sci e snowbord di Scopello “Snow School Camparient” per la terza edizione di “Arriva la neve in città”. Per due giorni di seguito, dalle 10 del mattino alle 19 di sera, i bambini potranno provare gratuitamente sci e tavole da snow: in piazza sarà allestito un piccolo “Villaggio della neve”, con stand, animazione e gadget – Tutto il programma

Como – “La città dei Balocchi” si illumina per Natale. Tantissimi eventi animeranno Como per la venticinquesima edizione della rassegna. Confermato il Magic Light Festival con le sue suggestive proiezioni a partire dal 24 novembre. – Tutto il programma

Ornavasso – È in arrivo un mese ricco di eventi e occasioni uniche per vivere la magia del Natale. Tra le numerose iniziative in programma, una delle più affascinanti per i bambini, ma non solo, è senza dubbio a Ornavasso dove, dal 17 novembre al 28 dicembre sarà possibile visitare la “Grotta di Babbo Natale“ – Tutto il programma

BAMBINI

A un mese esatto dal Natale, per questo ultimo weekend di novembre, aumentano le niziative dedicate alla festa più attesa dai bambini. Manifestazioni che si aggiungono a laboratori, spettacoli, letture ed eventi particolari, anche in notturna, per un fine settimana pieno di spunti per i bambini e i loro genitori. Per gli appuntamenti all’aria aperta si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma del programma annunciato – TUTTI GLI EVENTI PER BAMBINI

INCONTRI

Oggiona con Santa Stefano – Una settimana tutta dedicata ai libri a Oggiona con Santo Stefano: le ex cascine di Villa Colombo ospitano la Mostra Mercato del libro che si aprirà sabato 24 novembre e proseguirà poi per tutta la settimana dal 26 novembre all’1 dicembre – Tutto il programma

Induno Olona – E’ il fine settimana di Induno Foto Festival, l’evento che dal 23 al 25 novembre offrirà ai visitatori la possibilità di visitare diverse mostre fotografiche e di incontrare uno dei nomi che hanno fatto la storia della fotografia italiana, il maestro Ferdinando Scianna. – Tutto il programma

Cuveglio – Venerdi 23 novembre alle ore 21.00 presso la sala Polivalente del Comune di Cuveglio (piazza Marconi 1) il famoso Comandante Alfa presenterà il suo ultimo libro “Missioni segrete” relativo alle sulle sue avventure, narrando in prima persona la storia dei suoi uomini, fatta di sacrifici e valori – Tutto il programma

Clivio – La Piccola Compagnia Instabile e il Comune di Clivio propongono per venerdì 23 novembre lo spettacolo teatrale “I monologhi della vagina“, tratto dall’omonima e famosissima opera di Eve Ensler (nella foto). Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è organizzato in occasione della Settimana contro la violenza sulle donne. – Tutto il programma

Castellanza – Sabato 24 novembre, torna l’appuntamento con L’Università dei figli raccontata ai genitori, iniziativa ormai consolidata della LIUC che consente alle famiglie di conoscere la realtà universitaria e, nel dettaglio, i corsi di laurea in Economia aziendale e Ingegneria gestionale direttamente dalla voce del professor Massimiliano Serati e del Prorettore alla Ricerca Raffaella Manzini. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – La Môme, domenica sera in scena alle 18.00 all’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Via Garibaldi, 4. Debutta la rassegna culturale LIBERA(LA)MENTE a cura del Club Teatro del CCR di Ispra. La compagnia Eurart sarà in scena per la prima volta a Varese.

Biandronno – A Biandronno uno spettacolo per ricordare Pinuccia Bossi

Sabato 24 novembre in scena “La fatica di essere donna”, la rappresentazione in cui la donna morta tragicamente quest’estate aveva una parte. Sul palco al suo posto la regista Rosella Orsenigo – Tutto il programma

Tradate – Lo spettacolo “Carmen” di Silvia Priori rappresentato nella Settimana contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è per venerdì 23 novembre alle 21 al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone – Tutto il programma

ESCURSIONI E PASSEGGIATE

Varese – “I Tram in centro a Varese che invidia!”: domenica appuntamento con le Uscite Narranti, alle ore 14.30, in Piazzale Stazione Ferrovie Stato. I nostri avi ne erano fieri e potevano raggiungere mete e luoghi in tempi oggi impensabili¿ 1953 anno infausto per i trasporti varesini. Proviamo a seguirne il tracciato e la storia.

Durata 2h 30′ circa. info@officinambiente.org | www.officinambiente.org

Busto Arsizio – Si svolgerà il 25 novembre la seconda edizione della camminata Malpensa – Busto Arsizio lungo il percorso del Cammino di Sant’Agostino, itinerario religioso e turistico che collega 50 santuari mariani della Lombardia tra cui Santa Maria di Piazza a Busto Arsizio – Tutto il programma

Gallarate – Il Comitato Salviamo la Brughiera ha scelto di festeggiare, questo importante giorno, proponendo domenica 25 novembre una Passeggiata in Brughiera (di 5.5 km durerà circa 2 ore), per domenica 25 novembre, con ritrovo alle 9:45 in via Montello, 74 ai Ronchi di Gallarate (come indicazioni riportate in volantino) – Tutto il programma

Laveno Mombello – Domenica 25 novembre il CAI Luino propone una escursione ad anello in Valcuvia con meta i Pizzoni di Laveno 1035m e il monte Crocetta. L’itinerario inizia dalla località Casere 739m vicino a Vararo e percorrendo una boscosa cresta si raggiungono in successione tre cime. – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Riapre per un concerto di musica classica Villa Paradeisos, la dimora storica del 700 sita in via Campigli a Varese, nota per il suo giardino giapponese e i mobili francesi dell’epoca illuminista. Che approfitta degli ospiti per diventare bed and breakfast – Tutto il programma

Varese – Castello di Masnago e Accademia musicale Papillons propongono per sabato 24 novembre alle ore 21 una serata con la pianista Diana Re, dedicata all’ascolto del Bolero di Ravel – Tutto il programma

Castronno – Concerto di Natale per i bambini del Nord Uganda. L’associazione Good Samaritan onlus organizza per sabato 24 novembre alle 21 in chiesa parrocchiale, un concerto con la Compagnia della Gru per sostenere i suoi progetti di solidarietà – Tutto il programma

Gallarate – Renato Franchi, instancabile menestrello militante, che venerdì 23 novembre porta il suo nuovo disco al circolo Arci Cuac di Gallarate – Tutto il programma

Busto Arsizio – Continuano gli appuntamenti al Circolo Gagarin che venerdì sera vede l’inaugurazione della mosra Sala due, una mostra di poster cinematografici ridisegnati da Oregon Pizza. Alle 21.30 “Controculturae: Smagliature digitali (Agenzia X Ed.)”, a seguire Concerto dalle 23.00 An Empty Head! Sabato “OccupyGagarin: il futuro del nostro Circolo”, domenica Aperitivo vegan con Gusto Arsizio – Tutto il programma