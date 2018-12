Da Leggiuno al Sacro Monte, si illumina il Natale

Nel fine settimana dell’Immacolata ci aspetta un meteo soleggiato con un clima mite e tantissimi eventi dedicati al Natale e l’accensione degli alberi nelle piazze di tutti i comuni.

METEO

Ci aspetta un weekend soleggiato con un clima mite, a causa dell’inversione termica dovuta al favonio. Un meteo molto favorevole per tutti gli eventi che danno il via alle vacanze natalizie previsti per questo fine settimana- Le previsioni

MERCATINI, CONCERTI, EVENTI DI NATALE

Sant’Ambrogio di Varese – Musica, bancarelle e spettacoli per grandi e piccini: sono gli ingredienti per festeggiare Sant’Ambrogio tra vicoli e cortili dell’antico quartiere di Varese: appuntamento venerdì 7 dicembre, dalle 17 alle 23. In programma esibizioni artistiche, visite guidate, performances teatrali e musicali, esposizioni di foto d’epoca e artigianato locale. – Tutto il programma

Varese – Con il secondo weekend di dicembre si entra nel vivo delle iniziative natalizie organizzate dal Comune di Varese in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Si comincia venerdì 7 dicembre con “IlluminiAMO il Natale”, l’immancabile appuntamento a Palazzo Estense per l’accensione delle luminarie natalizie dei Giardini Estensi. Alle 18 – Tutto il programma

Varese – Il Varese Xmas Village aspetta tutti in piazza Monte Grappa e Repubblica e per le vie del centro con gli eventi in programma che si possono seguire su www.varesexmasvillage.it

Sacro Monte di Varese – Nel borgo di santa Maria del Monte ci sarà l’accensione dell’albero e delle Luci. Ed è solo l’inizio di una serie di eventi che animerà il borgo nella atmosfera: iniziativa per l’8 dicembre – Tutto il programma

Varese – Anche questo sabato 8 Dicembre 2018 tornerà la tradizionale Festa dell’Immacolata a Varese, in piazza San Giuseppe, grazie all’impegno del Comitato promotore, che quest’anno vede la nuova presidenza affidata a Sonia Milani, dell’Associazione 23&20 – Tutto il programma

Casciago – Sant’Eusebio si illumina per Natale. Alle 17.30 di sabato 8 dicembre ci saranno i canti natalizi dei bambini delle scuole e dopo un breve discorso verrà illuminata una scultura che rappresenta la Natività – Tutto il programma

Valganna – Domenica pulizie di Natale sulle strade della Valganna. L’iniziativa lanciata dal gruppo di volontari che fa capo a Damiano Marangoni, Ritrovo alle 9 alla piazzola dell’ex Baita – Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 8 dicembre appuntamento natalizio del Mercato della Terra del Piambello, con i prodotti selezionati da Slow Food perfetti per la tavola delle feste a chilometro zero – Il mercatino

Leggiuno – Grande attesa a Leggiuno per l’accensione delle 500mila lucine allestite tra la Chiesa e l’oratorio del piccolo paese sul Lago Maggiore. L’accensione è prevista per l’8 dicembre alle 17 e per tutta la durata delle festività, le oltre 500mila lucine led accompagneranno i visitatori lungo un percorso fiabesco attraverso alcuni dei luoghi caratteristici del paese: il Bosco Incantato, l’oratorio, il campanile e… la mitica Casa Illuminata della Famiglia Betti – Tutto il programma

Angera – Sabato 8 dicembre si fa festa “Aspettando il Natale” nel borgo con spettacoli itineranti, musica, mercatino e lucine. Un ricco programma per grandi e piccini – Tutto il programma

Taino – “Accendiamo il Natale” è in programma per sabato 8 dicembre in piazza Patrioti dalle 9 del mattino con l’apertura del Mercatino di Natale (che proseguirà anche domenica 9, al centro dell’Olmo) – Tutto il programma

Besano – Appuntamento con la bella musica sabato 8 dicembre a Besano, dove alle 21, nella Palestra comunale, il corpo musicale La Concordia, diretto dal M° Massimiliano Legnaro si esibirà nel Concerto di Gala 2018. – Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 8 dicembre la frazione di Cascina Molina, proprio sul confine tra Induno e Varese, festeggia come da tradizione l’Immacolata, con una giornata di musica, momenti conviviali e giochi per i bambini – Leggi

Cocquio Trevisago – Una domenica di Natale ricordando Lorenzo: l’evento natalizio sarà l’occasione per svelare il nome del vincitore del concorso di manga dedicato al giovane tragicamente scomparso in un incidente stradale – Tutto il programma

Jerago Con Orago – L’8 dicembre non mancare al Mercatino di Natale organizzato in collaborazione dalle associazioni di Jerago con Orago. Un mercatino unico e, come da tradizione, ricco di eventi, bancarelle espositrici, stand gastronomici e tanto tanto divertimento per grandi e piccini durante tutta la giornata. – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Da venerdì 7 dicembre si entra nel vivo della ricca programmazione natalizia. Per favorire spostamenti e shopping ci saranno navette gratuite il sabato e parcheggi gratis la domenica – Le iniziative in programma

Besnate – Dalll’8 dicembre al 6 gennaio, per tutto il periodo natalizio, è il momento per le iniziative del “Natale Besnatese”, un calendario ricco di eventi proposto dal Comune in collaborazione con la Proloco, i Borghi e le associazioni. All’interno del calendario ci saranno i consueti “Auguri in piazza” del 15 e 16 cicembre che verranno arricchiti nella serata del 15, dalle ore 19.00 alle 22.30, con uno spettacolo in 3D Video Mapping. – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Un fine settimana dedicato al patrono Sant’Ambrogio e al Natale per la Pro loco di Cuasso al Monte. Sabato 8 dicembre è in programma il “Pranzo di Sant’Ambrogio“, con la tradizionale zuppa di cipolle o lenticchie nella pagnotta (anche da asporto). Domenica 9 dicembre il pomeriggio sarà invece interamente dedicato ai più piccoli e ci sarà anche Babbo Natale – Tutto il programma

Vedano Olona – Un sabato con tante iniziative per aspettare insieme il Natale, tra elfi, principesse e supereroi, bancarelle e il profumo di pane cotto nell’antico forno. A proporre la giornata di festa è la Pro loco di Vedano Olona, che sabato 8 dicembre organizza il Mercatino di Natale, a partire dalle 9 e fino alle 17 in piazzetta della Pace con tante bancarelle per gli acquisti di Natale – Tutto il programma

Oggiona con Santo Stefano – Domenica 9 dicembre è una giornata di festa alla pineta di Oggiona con Santo Stefano, che si trasforma in una foresta del Nord: dalle 15 i bimbi potranno incontrare Babbo Natale, ma anche degustare dolci e cioccolata calda. Alle 17 seguirà poi l’accensione dell’Albero di Natale, accompagnato da vin brûlé e panettone per tutti. – Tutto il programma

Vizzola Ticino – Un Villaggio di Natale accattivante, dedicato al Grinch, il personaggio più irriverente, cinico e simpatico del Natale, che a novembre tornerà nei cinema. Il Villaggio del Grinch sarà aperto anche questo weekend dal 17 novembre al 30 dicembre, dalle 10:30 alle 17:30. Nel villaggio incontro con Babbo Natale, laboratori creativi, la grande giostra “in volo con Babbo Natale”, il truccabimbi, la magia, i dolciumi e ogni giorno, alle 11:00, alle 15:30 ed alle 17:30 “Cioccolata con il Grinch” (*su prenotazione), per conoscere la creatura verde ed influenzarla con la forza dello Spirito Natalizio. – Tutto il programma

Busto Arsizio – In arrivo un fine settimana ricco di eventi per festeggiare il Natale a Busto. Tra mostre, concerti e spettacoli ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per immergersi nella magia del Natale. Si parte, venerdì 7 dicembre, con il Concerto di Natale del Corpo musicale Santa Cecilia di Borsano- Tutto il programma

Cardano al Campo – Tra sabato e domenica sono in programma tante iniziative dedicate al Natale: sabato alle 17 l’accensione delle luminarie con la distribuzione della cioccolata e la consegna delle letterine nella casetta di Babbo Natale allestita in piazza Mazzini. Domenica, per tutta la giornata (dalle 10 alle 17), il Mercatino Natalizio in piazza Mazzini e in piazza Sant’Anastasio, con gli stand di espositori, hobbysti e associazioni e tante iniziative di contorno, tra cui l’immancabile presentazione del Tacuen da Cardan du l’ann 2019 in sala Ipazia, per finire ore 17.00 Compleanno di Laura, concerto dell’Associazione Laura Prati-Sala Ipazia. – Tutto il programma

Rescia – Natale alle Grotte di Rescia: durante il periodo natalizio le Grotte di Rescia accolgono la caratteristica rappresentazione natalizia “Natale in Grotta”

giunta ormai alla sua ottava edizione. Non perdere questo appuntamento con la tradizione, ti aspettiamo per una giornata ricca di divertimento e atmosfera natalizia – Tutto il programma

Ornavasso – La Grotta di Babbo Natale a Ornavasso. Dal 17 novembre al 28 dicembre, il Natale è di casa a Ornavasso, con Il Parco e la Grotta di Babbo Natale che propongono tutti i giorni tanti spettacoli e tanto divertimento per tutta la famiglia – Tutto il programma

Roma – Se volete vedere in diretta l’accensione dell’albero di Natale di Roma e partito da Cittiglio potete cliccare qui

SOLIDARIETA’

Varese – L’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo (ANC), che ha 200 soci solo a Varese e ha quasi cent’anni, è molto impegnata in eventi istituzionali, ma da qualche anno affronta anche anche temi legati alla legalità e al sociale. E quest’anno debutta con il suo primo gazebo di raccolta fondi: che si terrà domenica 9 dicembre in piazza del Podestà e sarà a favore delle suore di via Bernardino Luini – Tutto il programma

Solidarietà – L’albero di Natale con gli abeti abbattuti sulle Dolomiti? Si può fare

Sabato 8 dicembre Coldiretti metterà in vendita per beneficenza alcuni degli abeti abbattuti dal maltempo sulle Dolomiti – Ecco come acquistarli

INCONTRI

Bisuschio – Una serata tra i dinosauri, con rinfresco di mezzanotte. Venerdì 7 dicembre, alle 20,30 al cinema teatro San Giorgio, proiezione del film “Jurassic world 2” e la presentazione dell’ultimo libro sui dinosauri scritto dalla paleontologa Paola D’Agostino – Tutto il programma

Busto Arsizio – Appuntamento per il fine settimana dal 7 al 9 dicembre a MalpensaFiere che ospiterà la tappa italiana di Yu-Gi-Oh! Championship Series, campionato internazionale di carte ispirate all’omonima serie di cartoni animati giapponesi, con milioni di fan in tutto il mondo. – Tutto il programma

SPORT

Brinzio – Ci saranno davvero tanti campioni tra i 1000 iscritti che pedaleranno domani, 8 dicembre 2018, sulle strade del varesotto nella 19esima edizione della Pedala con i Campioni. – Tutto il programma

Tradate – Sabato 8 dicembre a Tradate torna la corsa dei Babbi Natale. Una modo per festeggiare il Natale insieme ad altre centinaia di persone, una giornata per divertirsi con tutta la famiglia. – Tutto il programma

CINEMA

Ecco le nuove uscite al cinema – I film nelle sale

MUSICA

Varese – Appuntamento al Twiggy Cafè per il fine settimana: si inizia questa sera, venerdì 7 dicembre con Karmadrome indie classics dj-set. Sabato sera è con The Swing Tropical Party (ore 21:30, ingresso libero) e domenica 9 dicembre invece, appuntamento con Lisa Melissa & The Mess – Tutto il programma

Arcisate – Venerdì 7 dicembre nella chiesa di Santa Maria Immacolata, il coro diretto da Giuseppe Reggiori propone una serata di grande suggestione con il rito di Santa Lucia – Leggi qui

Porto Ceresio – Venerdì 7 dicembre, in occasione della ricorrenza di Sant’Ambrogio, l’Amministrazione comunale e la Parrocchia di Porto Ceresio invitano tutti al tradizionale concerto corale che si terrà alle 21 nella chiesa parrocchiale – I cori

Uboldo – Appuntamento d’eccezione sabato 8 dicembre alle ore 21,00 al Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo dove salirà sul palco suor Cristina, la religiosa vincitrice di “The Voice 2”. Il suo sarà un Concerto-Testimonianza nel quale Suor Cristina, canterà alcuni dei migliori brani del suo ultimo album “Felice” e racconterà la sua storia testimoniando la sua fede. – Tutto il programma