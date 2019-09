Weekend d’autunno a tavola o in mongolfiera

Benvenuto autunno! Il fine settimana che saluta l’estate si apre all’insegna di qualche nuvolone e rovescio, sopratutto nella giornata di domenica. Gli eventi in provincia però sono tanti e per tutte le età. Eccoli.

PULIAMO IL MONDO 2019

È il fine settimana dell’iniziativa di Legambiente che si terrà in tutti i comuni della provincia di Varese – ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI “PULIAMO IL MONDO”

SAGRE E FESTE

Varese – È il fine settimana che segna l’inizio di Nature Urbane, con più di 200 appuntamenti che faranno scoprire al pubblico le bellezze della città, tra visite guidate ai parchi delle dimore private aperte in esclusiva per il Festival, iniziative di educazione al paesaggio per adulti e bambini, percorsi tra arte e natura, conversazioni, degustazioni e spettacoli negli straordinari contesti paesaggistici della città giardino. – Tutto il programma

Luvinate – Birre eccellenti, un servizio cucina con tante golose e ottime opportunità, musica per ogni giorno e solidarietà. E’ questa la ricetta della seconda edizione della “LunàBeerFest”, la festa della birra in programma venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 presso il Parco del Sorriso a Luvinate. – Tutto il programma

Angera – Sabato 21 settembre e domenica 22, le mongolfiere arrivano ad Angera. “Angera la città della mongolfiera”, è il titolo della manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Corto Maggiore e Idrovolo di Sesto Calende. Le iniziative partiranno la serata di venerdì 20: street food, musica dal vivo, gonfiabili e trucca-bimbi saranno presenti lungo il pratone ad animare la città per tutto il week-end del Settembre Angerese. – Tutto il programma

Cuveglio – Cortei musicali e balli etnici, buon cibo e giochi, all’insegna dell’amicizia. È la “Festa dei popoli“ in programma per domenica a Cuveglio in piazza Sant’Antonio. L’evento partirà alle 10 con laboratori didattico/creativi e trucca bimbi a cura di volontari e delle associazioni il bosco verde e il volo. Alle 12 è previsto un corteo musicale con balli etnici offerto dai comuni di Brenta e Casalzuigno; dimostrazione di “massaggio sonoro“ con campane tibetane. Per il pomeriggio, alle 3 sarà la volta del rito del the marocchino, mentre alle 16.30 lettura di brani, poesie e storie. – Tutto il programma

Cunardo – “I Tencitt” compiono 40 anni di attività. I festeggiamenti di questo importante traguardo si terranno domenica 22 settembre a Cunardo con la S. Messa alle ore 10.30 presso la Chiesa Parrocchiale, un aperitivo offerto presso la Sede del gruppo e a seguire il pranzo sociale con tutti gli amici, collaboratori e sostenitori de “I Tencitt” presso la Baita del Fondista. – Tutto il programma

Malnate – Venerdì 20 settembre partirà la decima edizione della Malnate PerBacco, la rassegna enogastronomica organizzata dalla Pro Loco cittadina. Tutto il programma

Malnate – Domenica 22 settembre torna la Festa del Centro Storico di Malnate grazie alla grande e salda collaborazione tra Comitato del centro storico, associazioni e Amministrazione comunale. Si parte alle 11.30 con l’inaugurazione a suon di musica del Corpo Filarmonico Cittadino, la festa proseguirà poi fino alle ore 23:00. – Tutto il programma

Malnate – Un sabato tutto dedicato allo sport, per giocare, per provare, per conoscere i protagonisti di imprese speciali. Sabato 21 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza delle Tessitrici a Malnate torna la festa “Sport per tutti”, frutto di un’intensa collaborazione tra amministrazione, società sportive, unite nella consulta sportiva, e commercianti. – Tutto il programma

Sesto Calende – Torna nel cuore di Sesto Calende, nelle Piazze Garibaldi e De Cristoforis, il Mercatino legato alle eccellenze. L’appuntamento sarà per il prossimo sabato 21 settembre 2019 (dalle 9:00 sino al calar del Sole) dove nella isola pedonale Sestese segneranno nuovamente la loro presenza i gazebo, coordinati nei colori, di “Un Fiume tra Arti e Sapori”. Spazio anche per i bambini.

Porto Ceresio – Sabato 21 settembre dalle 10 alle 20 si svolge sul lungolago di Porto Ceresio la festa “Lo sport è per tutti”, un evento che vedrà la presenza di quasi 30 stand di associazioni sportive provenienti da tutta la provincia di Varese che presenteranno il proprio sport di terra e di acqua attraverso brochure, incontri con i propri sportivi e dimostrazioni a cui tutti potranno partecipare gratuitamente. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Dal 19 al 22 e dal 26 al 29 settembre, presso l’Area Feste di via Primo maggio a Cassano Magnago, torna l’Oktoberfest, festa della birra, del buon cibo e della bella compagnia, con ingresso gratuito, anche in caso di pioggia. Dopo l’enorme successo della prima edizione, la grande manifestazione in tema bavarese organizzata dall’Associazione Culturale Le Officine con il patrocinio del comune di Cassano Magnago ritorna per far festeggiare l’intera provincia di Varese in puro stile Bavarese. Sarà un vero e proprio festival con protagonisti birre e cibi tradizionali della pluri-centenaria fiera di Monaco, oltre a tantissima musica dal vivo che questa volta si raddoppia per ben due weekend. – Tutto il programma

Cardano al Campo – Sta per arrivare l’autunno, e come tradizione porta con sé l’Autunno Cardanese. A Cardano al Campo, nel weekend del 21 e 22 settembre, andrà in scena una festa aperta a tutti con spettacoli, giochi e tanto altro. Il palcoscenico principale sarà piazza Sant’Anastasio, il fulcro del centro cardanese – Tutto il programma

Gallarate – Dal 20 al 22 settembre, in Piazza Garibaldi a Gallarate, torna Urban Lake Street Food Festival. Per la sua quarta edizione torna a Gallarate il miglior cibo di strada da tutta Italia e internazionale. Tre lunghi giorni ricchi di gusto, musica e tanto divertimento. E poi tanti punti ristoro con birre, cocktail e bibite per tutti i gusti. – Tutto il programma

Busto Arsizio – La Comunità Giovanile spegne 30 candeline, al via il weekend de “La Festa”. Da venerdì a domenica il Museo del Tessile sarà la base dell’associazione giovanile con concerti, incontri, stand gastronomico e tanto altro – Tutto il programma

Busto Arsizio – Torna a grande richiesta, sabato 21 settembre dalle 15 alle 19 “Busto: Sport per tutti”, la manifestazione che porterà nelle vie e nelle piazze del centro decine di società, con atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline e a dare tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella ricchissima offerta del mondo sportivo bustese. – Tutto il programma

Legnano – Domenica 22 settembre a Legnano, in occasione della Festa dell’Uva (nella consueta location di via Della Pace, nei pressi del Maniero della Contrada La Flora), tornano “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” con le loro “boutique a cielo aperto” più famose d’Italia. In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente cineserie di scarso pregio ed imitazioni, solo qualità garantita al prezzo migliore. Una giornata da non perdere assolutamente per le migliaia di fans dell’originale Consorzio. Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. – Tutto il programma

INCONTRI E PASSEGGIATE

Varese – A Villa Panza è in programma per domenica un laboratorio di scrittura manuale dedicato a grandi e bambini. Una giornata per riscoprire il valore e la bellezza della calligrafia – Tutto il programma

Varese – Per i festeggiamenti dei 220 anni della campagna del generale Alexander Suvorov, domenica 22 settembre da Varese partirà un corteo di auto storiche russe. Appuntamento alle 12, ai Giardini Estensi – Tutto il programma

Varese – Farà tappa dal 21 al 23 settembre in piazza Repubblica a Varese il Tir Hi-tech per effettuare controlli gratuiti ad alta tecnologia sulla retina. L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale di Prevenzione delle Malattie della retina e del nervo ottico e prevede la permanenza in città di una grande struttura ambulatoriale mobile – Tutto il programma

Varese – Domenica 22 settembre, al Centro Commerciale Le Corti di Piazza Repubblica a Varese, esperti educatori cinofili vi aspettano con il vostro amico fidato, dalle 10 alle 129. – Tutto il programma

Varese – “Match it now”: a Varese l’appuntamento è per sabato 21 settembre in piazza Carducci dalle 10 alle 18. I volontari di Admo forniranno tutte le informazioni sul tema della donazione del midollo osseo – Tutto il programma

Azzate – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio la Pro Loco di Azzate organizza alcune visite guidate gratuite, ad offerta libera, alle ville del borgo. L’iniziativa si chiama “Andar per Ville… ad Azzate” e si terrà sabato 21 settembre 2019, alle ore 15.00 e alle ore 16.45; il ritrovo è nel cortile del Comune. Le dimore che sarà possibile visitare sono: la Villa Comunale, l’Antica stanza cortese, la Chiesa sconsacrata di Sant’ Antonio, la Locanda dei Mai Intees, Villa Ghiringhelli. – Tutto il programma

Azzate – Sabato 21 settembre l’associazione Mamme in cerchio accoglie l’autunno con un’apertura straordinaria , dalle ore 14.30 alle 18.30 dello Stendipanni, il mercatino di solidarietà in cui ogni acquisto è occasione per progetti di sostegno a bambini e famiglie. – Tutto il programma

Campo dei Fiori – Domenica 22 settembre, dalle ore 10 alle 16, presso l’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” di Campo dei Fiori, si terrà l’ultimo appuntamento con le “Giornate di Porte Aperte” 2019. Il tema della giornata è “Il bosco e i suoi animali” e vedrà la partecipazione dei volontari LIPU dell’Oasi Palude Brabbia, che accompagneranno i visitatori in un percorso naturalistico guidato attraverso i sentieri attorno all’Osservatorio, alla scoperta della natura e degli animali che abitano le nostre zone. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Si intitola “I mille volti di Eros” l’appuntamento di venerdì 20 settembre proposto dall’Associazione culturale spazio Verbano nel bellissimo scenario del Sasso del Ferro. Un appuntamento che unirà letture e musica, all’atmosfera del Lago Maggiore (e dei suoi splendidi dintorni). L’incontro avrà inizio alle 19 con il professor Mario Iodice, docente all’Università dell’Insubria e a quella Pontificia. Iodice illustrerà, con brani di letteratura, gli struggimenti poetici amorosi nel corso dei secoli. – Tutto il programma

Montegrino Valtravaglia – Domenica 22 settembre, alla Baita Alpini di Bosco Valtravaglia, frazione di Montegrino Valtravaglia, in occasione della festa del Gruppo Alpini di Bosco – Montegrino e del Gruppo Musicale Boschese, si svolgerà un evento che durante la mattinata a partire dalle ore 9.15 proporrà momenti tipici delle feste alpine, legate all’onore alla bandiera, ai Caduti ma anche una pausa di riflessione spirituale, per poi trascorrere il mezzogiorno in un buon pranzo in compagnia. – Tutto il programma

Gallarate – Domenica 22 settembre 2019 nella piazza intitolata al Cardinal Martini, torna, il torneo di scacchi riservato ai giocatori “under 16”. L’evento, arrivato alla sua terza edizione, é patrocinato dal Comune di Gallarate ed é organizzato dal Comitato “Insieme per Cedrate” e dalla Società Scacchistica Gallaratese. Hanno collaborato all’iniziative anche la Pro Loco Gallarate e la Consulta Rionale Cedrate – Sciarè. – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Venerdì 20 settembre il Parco Pineta propone una serata per tutti gli appassionati di funghi e natura. Alle 21 nella sala adiacente la biblioteca comunale è in programma un incontro divulgativo per conoscere il ruolo dei funghi, preziosi alleati degli alberi, importanti spazzini e temibili parassiti ma allo stesso tempo organismi fondamentali per l’esistenza del bosco. – Tutto il programma

Somma Lombardo – La Fondazione Visconti di San Vito propone sabato 21 settembre, per le Giornate Europee del Patrimonio, l’evento “La cultura dell’abitare ai tempi dei Visconti: le stanze viventi”, al castello di Somma Lombardo. Prevede una visita guidata per le principali stanze del castello, dal portico alla cucina al salone d’onore sino alla Camera Reale. Le stanze saranno animate da cuochi, servi e nobili i quali illustreranno ai visitatori gli usi e i costumi della vita quotidiana dal Medioevo all’Ottocento. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Cassano Magnago in festa per San Maurizio, il “giovane” patrono della città, santo titolare della comunità pastorale che riunisce le parrocchie della città. Appuntamenti da venerdì sera fino a domenica – Tutto il programma

Besano – Sabato 21 settembre alle 10.30, nella sede di Villa Azzurra, sarà inaugurata la biblioteca comunale, dopo l’intervento di ristrutturazione che ha ampliato e rinnovato gli spazi. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Sabato 21 settembre, in occasione dell’equinozio d’autunno, il centro storico di Castiglione Olona ospita un’iniziativa organizzata da Gaëlle-Lab. In un cortile storico, sotto la salita verso la Collegiata, a parteire dalle 9.30 si svolge una giornata dedicata all’armonia e al benessere, con risveglio energetico, dimostrazioni di Qi Gong e Tai Chi, meditazione e trattamenti Reiki. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Una passeggiata nel Parco Rto “per vivere e riprenderci i nostri i boschi”. Appuntamento sabato pomeriggio con l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale e dal Parco, con l’accompagnamento delle Gev e della Protezione Civile. Ritrovo alle 14 e 30 – Tutto il programma

Fagnano Olona – Domenica ai Calimali di Fagnano Olona si terrà la prima Coppa Cobram della valle Olona, una corsa ciclistica ispirata alle disavventure di Fantozzi. Alla regia un gruppo di ragazzi fagnanesi – Tutto il programma

Domodossola – Per il terzo anno torna a Domodossola “Domosofia – Festival delle idee e dei saperi”: 40 appuntamenti con per un totale di 48 ospiti che dal 18 al 23 settembre animeranno il centro storico medioevale della graziosa città situata nell’alto Piemonte e denominata Borgo della Cultura. – Tutto il programma

Valbrembo (BG) – Ultimo appuntamento della stagione con Educazoo al parco Le Cornelle che domenica 22 settembre festeggia il World Rhino Day con una giornata di sensibilizzazione per scoprire da vicino i rinoceronti bianchi, i giganti della savana a forte rischio di estinzione soprattutto per colpa del bracconaggio. – Tutto il programma

MUSICA

Busto Arsizio – Riparte la stagione del Circolo Gagarin che venerdì 20 settembre vede sul palco il dream pop punk dei Six Impossible Things e i Nøkken, novità dalle lande varesine – Tutto il programma

Legnano – Appuntamento per le serate di venerdì 20 e sabato 21 al centro sociale Sandro Pertini di via dei Salici, nel quartiere di Mazzafame, con musica, buon cibo e un mercatino pronto ad accogliervi. Venerdì sera saliranno sul palco Waltz and the Cosmic Gees per una serata dedicata ai 60 anni di Woodstock con rivisitazioni dei brani che hanno fatto la storia di quel concerto e della musica stessa, a seguire dj set anni ’60. Sabato toccherà alla band simbolo di Legnano che per la prima volta suonerà al centro Sandro Pertini: i Finley. – Tutto il programma

Linate – Sabato 21 settembre lo scalo internazionale di Linate ospiterà la data conclusiva del Jova beach party. Per facilitare la viabilità, si prevede un potenziamento di mezzi pubblici e del passante ferroviario. In più si potrà lasciare la macchina nei parcheggi disponibili nel raggio di due chilometri dall’aeroporto: è possibile prenotare il proprio posto auto tra più di 5mila posti coperti e non coperti dell’aeroporto, i parcheggi dell’Idroscalo e quelli nei comuni di Segrate e Peschiera Borromeo. Biglietti ancora disponibili – Tutto il programma