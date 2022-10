Festa attorno alla “Grà” di Brinzio

La Grà è il cuore del centro storico di Brinzio; anticamente veniva utilizzata per affumicare le castagne.

Questo edificio (ubicato in Via Trieste, di fronte al Museo della Cultura Rurale Prealpina), diventato ormai memoria storica del borgo e tenuto amorevolmente in efficienza, come ogni anno anche nel 2022 apre le sue porte al pubblico.

Cosa troverete? Potrete sperimentare la dimostrazione dei metodi naturali di conservazione delle castagne, battitura e degustazione delle castagne col latte, caldarroste, panini con salamella, vino e birra. Tutto quel che serve per trascorrere insieme una piacevole domenica autunnale.

Ingresso libero senza restrizioni, i prezzi delle consumazioni saranno esposti sul posto. In caso di maltempo, manifestazione rinviata al 30 ottobre 2022.