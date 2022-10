A Somma Lombardo è il momento della Sagra della frittella

Come ormai tradizione lo Sci Club ’88 organizza la sagra della frittella a Somma Lombardo.

Quest’anno la sagra della frittella giunge alla 20ª edizione.

Si svolgerà nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre nel cortile della sede di via Briante 23 a Somma Lombardo.

Gli orari saranno:

Domenica 30 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 21.00,

Lunedì 31 Ottobre (Halloween) dalle ore 16.00 alle ore 22.00;

Martedì 1 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Tante le specialità che variano dal dolce al salato.

Specialità dolci: Classiche frittelle dolci alla mela o con uvetta; Strauben con marmellata ai frutti di bosco; Crêpes alla nutella; Mele in pastella; Frittellone del Luna Park.

Specialità salate: Gnocco fritto con prosciutto crudo e formaggio; Tortelli di zucca al burro e salvia.

In caso di maltempo la sagra della frittella si svolgerà regolarmente essendo al coperto e riscaldato.

Inoltre è possibile prenotare o per asporto al seguente contatto:

3385676544.

Un’appuntamento imperdibile non solo per piccoli ma anche per i più grandi golosi!