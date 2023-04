A Gemonio la 37° sagra dell’asparago e della fragola

Giunta alla sua 37 edizione la sagra degli asparagi e della fragola organizzata dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile di Gemonio, si propone come da tradizione con pietanze a base di asparagi e Fragole.

Le specialità della casa saranno il famoso risotto con gli asparagi e il risotto con le fragole (anche da asporto).

Programma:

Sabato 27 Maggio 2023: dalle ore 18,00 apertura sagra con vendita dei prodotti

Ore 19,30 inizio cena

Domenica 28 Maggio 2023: Ore 11,00 apertura Sagra con vendita prodotti ore 12,00 inizio pranzo.

Ore 19,00 Inizio cena

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo in quanto completamente al coperto

Durante la manifestazione, solo in caso di bel tempo, sarà presente a pagamento come intrattenimento un Gonfiabile per i Bimbi.