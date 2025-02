A Castellanza una serata per parlare di prevenzione e danni del cyberbullismo

“Cyberbullismo: un confronto per capire” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 14 febbraio alle 20,45 nel salone del CIOFS Castellanza

Venerdì 14 febbraio alle 20.45, in occasione della settimana del Safer Internet Day, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza organizza un incontro per genitori con esperti del settore.

Conseguenze psicologiche e legali del cyberbullismo, strategie di prevenzione e intervento, il ruolo dei genitori nella protezione dei figli online sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell’incontro, dal titolo “Cyberbullismo: un confronto per capire”, che si terrà nel salone del CIOFS Castellanza.

Parleranno di questi temi il dottor Marco Luciani, Commissario Capo della Polizia locale di Milano Unità investigazioni e prevenzione e responsabile del Nucleo crimini informatici, insieme all’avvocato Susanna Rita Marangoni.

«In questa settimana, dedicata al Safer Internet Day e alla sicurezza in rete anche tra gli alunni della scuola, il nostro Istituto sceglie di approfondire questa problematica e di sensibilizzare anche gli adulti – spiegano gli organizzatori dell’incontro – Vi aspettiamo per un confronto su queste tematiche così attuali per la vita e il benessere dei nostri figli e alunni».

L’incontro è a ingresso libero ed è aperto a tutta la cittadinanza, senza necessità di iscrizione