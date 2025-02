Alla Biblioteca Brambilla di Varese Doriana Giudici racconta “Le ragazze che volevano cambiare il mnondo”

Mercoledì 12 febbraio l’autrice dialogherà con Maro Agostinelli per spiegare gli anni ‘60-‘90 del secolo scorso, periodo fondamentale per le donne italiane

Il prossimo appuntamento alla biblioteca Bruna Brambilla a Varese si svolgerà mercoledì 12 febbraio – ore 17,45 con la presentazione del libro di Doriana Giudici: “Le ragazze che volevano cambiare il mondo”.

Dialoga con l’autrice Mario Agostinelli.

Un libro in cui biografia personale e storie al femminile si intrecciano in modo inestricabile.

Gli anni ‘60-‘90 del secolo scorso hanno rappresentato per le donne italiane un periodo fondamentale per la conquista dei diritti in vari campi: lavoro, famiglia, religioni, cultura e politica.

L’autrice ripercorre le tappe di queste lotte attraverso la sua personale esperienza nel sindacato, nelle chiese e nei partiti politici, sia nella sua formazione giovanile e nei suoi studi, sia nella sua attività di dirigente sindacale nazionale, intrecciandole con l’impegno delle donne evangeliche per una maggiore adesione all’insegnamento biblico, dove è riconosciuta e valorizzata la presenza e l’immagine delle donne. Biografia personale e storia al femminile si intrecciano in modo inestricabile. Una testimonianza ricca di messaggi positivi rivolti alle giovani donne (e ai giovani uomini) di oggi.

Al termine aperitivo a cura dei volontari.